Hainholz/Vinnhorst

Zu normalen Zeiten basteln und werken bis zu 40 Kinder beim Verein Werft 64 Hannover in Hainholz. Doch auch die Werkstatt an der Bömelburgstraße in Hannover ist jetzt natürlich wegen der Eindämmung des Coronavirus’ geschlossen.

„Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir die Kinder gerade in dieser Zeit, in der alle viel Zeit zu Hause verbringen, weiter beschäftigen können“, berichtet Vereinsvorsitzender Thomas Grote. Bundesweit habe er „wie ein Pilzsammler“ nach Bastelmaterial gefahndet, telefonisch versteht sich. Denn die „Stammgäste“ der Werft 64, in der aktuell vor allem viele Mädchen aktiv sind, sollten noch vor Ostern Tüten mit Überraschungen bekommen.

Anzeige

Süßes kommt auch in die Tüte

Montag trafen sich deshalb neben Grote und seiner Frau Esther weitere Freiwillige in der Vereinswerkstatt und packten gut 80 Tüten. Dabei waren die Teamerinnen der Mädchengruppe und auch Edeltraut Geschke, Bezirksbürgermeisterin Nord. Holzbausätze, Osterbastelsets, Malsachen und ein paar Süßigkeiten kamen in die Geschenktüten. Außerdem als Leihgabe Pinsel und Paletten aus dem Bestand des Vereins, die später wieder zurückwandern sollen.

Zur kontaktlosen Übergabe der Tüten setzt Grote auch auf die Findigkeit der jungen Bastler. „Sie sind über ihre Whatsapp-Gruppe gut vernetzt.“ Die Helfer planten, die Tüten jeweils an der Haustür abzustellen und dann kurz per Telefon zu informieren, damit ein Familienmitglied sie abholt. Außerdem bekommen die rund 40 Kinder in der Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst Tüten mit Osterüberraschungen.

Verein bietet seit fünf Jahren Kurse für Kinder an

Der Verein Werft 64 bietet seit fünf Jahren in den eigenen Vereinsräumen Basteln, Malen und Werken für Kinder. Dabei entstehen auch Schiffe, Flugzeuge und Autos aus Holzbausätzen. Außerdem gestaltet der Verein Werkstunden an Schulen. Die Ostertüten-Aktion finanziert Werft 64 gemeinsam mit der ZAG-Stiftung „Pro Chance“. Bezirksbürgermeisterin Geschke, zugleich Schirmherrin des Vereins, hat gerne mitgeholfen. „So können sich die Kids beschäftigen und wissen, dass wir an sie denken.“

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig