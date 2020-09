Hannover

Seit Sonnabend ist die neue Diskusanlage des Tus Bothfeld in Hannover in Betrieb. Der Verein eröffnete die Anlage in Anwesenheit von Mitgliedern des Bezirksrat und eines Vertreters der Lotto-Stiftung beim jährlichen Werferfest, bei dem rund 150 Teilnehmer, unter anderem auch aus Celle, Hildesheim und Lüneburg und Bielefeld angereist waren. Die Anlage hat 5000 Euro gekostet, finanziert von der Lotto-Stiftung und dem Bezirksfeld Bothfeld-Vahrenheide.

Die neue Anlage war dringend nötig, sagte der stellvertretende Leiter der Leichtathletik-Abteilung des Vereins, Rainer Riekert. Denn die alte Anlage sei nicht mehr wettbewerbsfähig gewesen. Dabei habe es sich um einen Eigenbau gehandelt, der nicht mehr den Sicherheitsanforderungen genügt habe.

Schutz für Zuschauer und Sportler

Die neue Anlage, die Zuschauer und andere Sportler mit einem Netz vor unkontrolliert umherfliegenden Diskusscheiben schützt, die bei den Herren immerhin zwei Kilogramm schwer sind. Die neue Anlage ist mit sechs Metern doppelt so hoch wie die alte Anlage. Die zehn Pfosten haben Vereinsmitglieder bei einem Arbeitseinsatz selbst einbetoniert, und mit insgesamt fünf Kubikmetern Beton befestigt.

Zusätzlich ist die Anlage dank eines Vereinsmitglieds mit LED-Leuchten ausgerüstet. „Jetzt kann auch im Dunkeln trainiert werden“, erläutert Riekert. Die Anlage wurde am Sonnabend bereits reichlich genutzt. Ältester Diskuswerfer beim Werfertag war ein 92-Jähriger aus Langenhagen.

