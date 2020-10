Hannover

Die Vereinten Nationen ( UN) haben einen speziellen Workshop der Zooschule Hannover als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Gewürdigt wurde der Workshop „ Vielfalt der Insekten“, der sich an Grundschüler richtet. Er habe Vorbildcharakter, lautet die Begründung.

Auch die Fauchschabe ist kein böses Insekt

Mehr als 60 Prozent aller weltweit bekannten Tierarten zählen zu den Insekten. Der Ansatz des Workshops: Kinder teilten Insekten in gut und böse ein. Zur ersten Gruppe zählten etwa Schmetterlinge und Marienkäfer, zur zweiten Mücken und Schaben. Dies will der Workshop mit einer Mischung aus direkter Tierbegegnung – etwa mit Madagaskar-Fauchschaben oder Blattschneider-Ameisen –, Theorie und Kreativität überwinden. Am Ende basteln sie ein eigenes Fantasie-Insekt.

Die Vereinten Nationen haben den Zeitraum von 2011 bis 2020 zur Dekade der Biologischen Vielfalt ausgerufen, um etwas gegen das weltweite Artensterben bei Tieren und Pflanzen zu unternehmen. Eine Fachjury der UN lobt, das Zoo-Projekt vermittle nicht nur Wissen, sondern sensibilisiere auch für eine nachhaltige Zukunft. „Die Auszeichnung verdeutlicht, auf welch hohem Niveau die Zooschule als außerschulischer Lernort die schulische Ausbildung ergänzt“, sagt Zoogeschäftsführer Andreas Casdorff.

