Hannover

In der Innenstadt von Hannover hat sich am Sonnabend ein Fahrradfahrer nahe dem Steintorplatz eine wilde Verfolgungsjagd mit einem zivilen Einsatzfahrzeug der Polizei geliefert. Die Beamten in dem Wagen hatten den 21-Jährigen zuvor auf der Goethestraße aufgefordert, anzuhalten. Der junge Mann wollte sich laut Polizei jedoch nicht kontrollieren lassen, missachtete das Signal der zivilen Einsatzkräfte und raste davon. Dabei fuhr der 21-Jährige auch in den Gegenverkehr und gefährdete mehrere Autofahrer. Das Einsatzfahrzeug schnitt ihm schließlich in einer Nebenstraße den Weg ab. Der Radfahrer prallte gegen die Beifahrertür, blieb aber unverletzt.

Polizei sucht Zeugen

Wie Polizeisprecherin Jessica Niemetz berichtet, wird derzeit noch ermittelt, warum sich der Radfahrer der Polizeikontrolle entziehen wollte. Die Polizei sucht unterdessen nach Autofahrern, die dem 21-Jährigen im Gegenverkehr ausweichen mussten, und Zeugen, die Angaben zu möglicherweise missachteten Ampelphasen an der Kreuzung von Goethestraße, Brühlstraße und Leibnizufer machen können.

Anzeige

Über diese Kreuzung war der Radler gerast, nachdem er kurz zuvor nahe dem Steintorplatz auf der Goethestraße an der Einmündung zur Lützowstraße der Polizeikontrolle entgehen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen bog der 21-Jährige in der Mitte der Kreuzung nach dem Überqueren eines Grünstreifens nach rechts in falscher Fahrtrichtung auf die Brühlstraße in Richtung Norden ab. Anschließend verursachte er im Gegenverkehr mit entgegenkommenden Autos fast mehrere Unfälle. Durch sein Fahrmanöver sei es mindestens zu einer gefährlichen Situation gekommen, bei der andere Autofahrer scharf bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden, berichtet die Polizeisprecherin.

Radler prallt gegen Beifahrertür des Dienstwagens

Nachdem der 21-Jährige von der Brühlstraße aus im Gegenverkehr nach links in den Franz-Mock-Weg abgebogen war, endete schließlich sein Fluchtversuch. Laut Polizei gelang es den Beamten auf ihrer Verfolgungsjagd dort, den Radfahrer mit ihrem zivilen VW Golf zu überholen. Der Einsatzwagen stellte sich demnach vor dem Radfahrer quer, um ihn zu stoppen. Der junge Mann stieß gegen die Beifahrerseite des Dienstwagens. Laut Polizei blieb der 21-Jährige unverletzt. Den Schaden am Auto und am Fahrrad schätzen die Ermittler auf rund 500 Euro.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugen, die die Flucht des Radfahrers oder den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon (05 11) 1 09 18 88 zu melden. Gesucht werden vor allem auch Autofahrer, die wegen der Flucht des Radfahrers bremsen mussten.

Lesen Sie auch:

Von Ingo Rodriguez