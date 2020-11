Hannover

Der hannoversche Unternehmer Martin Weiß ist in der Vergangenheit nicht nur durch seine ungewöhnlichen Ideen, sondern auch durch sein Verhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Immer wieder wurde er ohne Führerschein am Steuer eines Wagens erwischt. Er lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei, und er raste mit seinem Wagen am Maschsee auf Mitarbeiter des Grünflächenamts zu.

300 Millionen Euro verdient seit 1984?

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat jetzt hart durchgegriffen und dem ehemaligen Chef der Zeitarbeitsfirma ZAG – Namenssponsor der Arena an der Expoplaza – einen Strafbefehl über 2,7 Millionen Euro erteilt. Insgesamt fünf verschiedene Delikte im Straßenverkehr legen die Strafverfolger dem Unternehmer zur Last. Die Höhe der Strafe beruht auf Äußerungen des Ex-ZAG-Chefs in einem Artikel der HAZ. „In einem Text vom 31. August hat er angegeben, zwischen 1984 und jetzt rund 300 Millionen Euro verdient zu haben“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Da Weiß gegenüber der Behörde bislang keine offiziellen Angaben über seine Einkünfte gemacht habe, habe die Staatsanwaltschaft die Angaben in dem HAZ-Artikel als Grundlage für die Berechnung über die Höhe des Strafbefehls genommen.

Anzeige

2,7 Millionen Euro Strafe – wie kommt das Gericht zu der Summe?

Weiß’ eigene Angaben zu seinen Einkünften im Gespräch mit der HAZ lassen sich herunterbrechen: pro Jahr durchschnittlich 8,3 Millionen Euro seit 1986. Pro Tag hat der Unternehmer demnach rund 23.000 Euro verdient. Die Staatsanwaltschaft setzte den Strafbefehl mit 120 Tagessätzen an – macht 2,7 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft kann das Einkommen eines Beschuldigten tatsächlich schätzen lassen, wenn dieser keine Angaben zu der Höhe seiner Einkünfte macht. Das geht aus Paragraf 40, Absatz 3 der Strafprozessordnung hervor.

Lesen Sie auch: Der schillernde Unternehmer und Sport-Mäzen Martin Weiß im Porträt

Die Arena an der Expoplaza trägt inzwischen den Namen der von Weiß gegründeten Zeitarbeitsfirma ZAG. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Anwalt Klapproth : „Summe viel zu hoch“

Der Unternehmer hat gegen diese Forderung über seinen Rechtsanwalt inzwischen vor dem Amtsgericht Hannover Einspruch eingelegt. „Wir sind dagegen vorgegangen, weil wir mindestens die Summe für viel zu hoch halten“, sagt Thomas Klapproth (er sitzt auch für die CDU im Rat der Landeshauptstadt), der Martin Weiß vertritt. Jetzt kommt es aller Voraussicht nach zum Prozess gegen Martin Weiß. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht.

Von Tobias Morchner