Hannover

Seit Donnerstag muss sich der 33-jährige Salam Y. vor dem Landgericht Hannover wegen Vergewaltigung verantworten. Er soll am 11. August 2019 um 1.30 Uhr eine 38 Jahre alte Frau in der Calenberger Neustadt vergewaltigt haben. Die Tat spielte sich an einem frühen Sonntagmorgen auf dem Franz-Mock-Weg ab, einer Leine-Querung zwischen der Stadtbahnhaltestelle Goetheplatz und der Straße Andertensche Wiese. Das Opfer erkannte den mutmaßlichen Täter zweieinhalb Wochen später per Zufall in der Innenstadt wieder und verständigte die Polizei; seit Ende August sitzt Y. in U-Haft.

In der Gerichtsverhandlung vor der 3. Großen Strafkammer gab Verteidiger Christian J. Neumann für seinen Mandanten eine Erklärung ab. Der Angeklagte gab zu, in jener Sommernacht mit der Zeugin Sex gehabt zu haben, jedoch sei dieser völlig einvernehmlich gewesen.

„Flirt“ an der Haltestelle

Die 38-Jährige hatte in jener Nacht einen Waschsalon am Küchengarten aufgesucht. Für den Heimweg nutzte sie die Stadtbahn, stieg nach zwei Stationen am Goetheplatz aus. Dort wurde sie von zwei Männern angesprochen – was der Angeklagte auch nicht bestreitet. Er sei mit einem Freund aus einer Disko gekommen, beide hätten an der Haltestelle mit der Frau „geflirtet“. Dann habe die 38-Jährige bekundet, mit ihm nach Hause gehen zu wollen. Seinem Freund habe das nicht gepasst, er habe die Frau daraufhin beleidigt. Auf dem Franz-Mock-Weg hätten er und die Waschsalon-Besucherin dann Sex gehabt. Sie habe ihn oral befriedigt, auch habe er sich ihr von hinten genähert, sei aber nicht in sie eingedrungen und habe sie zu nichts gezwungen. Der 33-jährige arbeitete bis zu seiner Festnahme als Hausmeister, ist dem Vernehmen nach nicht vorbestraft.

Die Darstellung des mutmaßlichen Opfers, die sich in der Anklageschrift wiederfindet und die von der Frau am ersten Verhandlungstag untermauert wurde, liest sich anders. Demnach verlangten die beiden Männer an der Haltestelle Sex von ihr – was sie ablehnte. Später soll Y. sie auf dem Heimweg im Franz-Mock-Weg gegen ihren Willen gegen einen Zaun gedrückt und ihr gewaltsam die Hose heruntergezogen haben, anschließend sei er in sie eingedrungen. Auch zum Oralverkehr soll der Angeklagte die 38-Jährige gezwungen haben, ihr später auch den Freund als weiteren Liebhaber angedient haben. Kurz nach dem Sexualverkehr konnte das Opfer fliehen und die Polizei verständigen. Die ausführliche Befragung der Zeugin vor Gericht fand am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Freund hat sich erhängt

Zu Beginn der Verhandlung hatte es noch einen unerwarteten Einschub gegeben. Verteidiger Neumann teilte dem Gericht mit, dass sich der Freund, der Y. in der Tatnacht begleitet hatte, jüngst das Leben genommen habe. Der ebenfalls 33 Jahre alte Mann erhängte sich Mitte Januar auf einer Wiese in Oberricklingen. Auf Nachfrage der Vorsitzenden Richterin Renata Bürgel gestand der Angeklagte, dass ihm die Todesnachricht neu sei. Doch auf das Angebot des Gerichts, die Sitzung zu unterbrechen, wollte Y. nicht eingehen – er sei durchaus verhandlungsfähig. Die Strafkammer will ihr Urteil im Laufe der nächsten Woche fällen.

Von Michael Zgoll