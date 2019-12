Hannover

Die Geschäftsführung der in der Südstadt beheimateten Gilde-Brauerei und der Betriebsrat haben am Montag am Arbeitsgericht Hannover auf einen Schlag fünf Arbeitsgerichtsverfahren beendet. Per Vergleich wurde vereinbart, dass die Ende November vollzogene Aufspaltung der Brauerei in vier Gesellschaften zwar erhalten bleibt, im Zuge eines Einigungsverfahrens aber über einen Interessenausgleich verhandelt wird. Der Betriebsrat konnte noch einen weiteren Teilerfolg verbuchen: Während der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Monaten – also bis Ende Mai 2020 – haben die sieben Betriebsratsmitglieder weiterhin das Mandat, die Belegschaft gegenüber dem Arbeitgeber zu vertreten. Eine Aufspaltung in vier kleinere Betriebsratsrunden ist damit vom Tisch, zumindest vorläufig.

„Gespräche nicht überinterpretieren“

Ob das Einigungsverfahren dazu führen könnte, die Aufspaltung der Gilde in vier kleinere Unternehmen – unter anderem einen Betrieb für die Dosen- und einen anderen für die Flaschenabfüllung – rückgängig zu machen, ist offen. Rechtsanwalt Ralf Vogt, der vor Gericht gemeinsam mit vier Gilde-Geschäftsführern auf der Arbeitgeberseite saß, wies mehrfach darauf hin, die Gespräche bei der Einigungsstelle dürften nicht überinterpretiert werden. „Wir sehen das Risiko, dass hier eine unangebrachte Erwartungshaltung geschürt wird.“ Auf der anderen Seite argumentierte Betriebsratsanwältin Claudia Komposch, dass Einigungsgespräche ergebnisoffen geführt werden müssten. „Sonst machen sie ja überhaupt keinen Sinn.“

Die Gilde und ihre Mitarbeiter liegen sich seit Monaten in den Haaren. Ausgangspunkt war, dass die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG) gleichen Lohn für gleiche Arbeit forderte. Ein Teil der Belegschaft, der Arbeitsverträge jüngeren Datums besitzt, wird schlechter bezahlt als die Kollegen mit Altverträgen. Auf der anderen Seite argumentierte die Geschäftsführung, dass der Betrieb seit Jahren Millionenverluste produziert. Im Zuge des Tarifkonflikts kam es mehrfach zu Arbeitsniederlegungen.

Wochenlange Funkstille

Im Sommer und im frühen Herbst gab es noch einige Gesprächsrunden, doch dann war Funkstille – bis sich das Mutterhaus der TCB Beverages entschloss, am 29. November dieses Jahres die angekündigte Firmenaufspaltung umzusetzen. Die offizielle Begründung war, dass man damit insbesondere in den Abfüllsektoren die Produktivität steigern wolle. Die Belegschaft dagegen argwöhnte, dies sei eine Maßnahme, um die Mitarbeiter einzuschüchtern und die Betriebsratsarbeit zu erschweren.

Die 1. Arbeitsgerichtskammer unter Vorsitz von Christin Kloy hatte in dem Eilverfahren frühzeitig signalisiert, dass der Betriebsrat die Belegschaft laut Betriebsverfassungsgesetz während der auf die Firmenaufspaltung folgenden sechs Monate weiterhin vertreten darf. Zur Frage, ob die Aufspaltung überhaupt und generell rechtens war, deutete die Kammer im Vorfeld keine mögliche Entscheidung an. Als Vorsitzenden der Einigungsstelle schlug die Arbeitgeberseite den ehemaligen Richter Volker Rache vor, der schon viele derartige Gesprächsrunden moderiert hat. Er wird nun einige Mühe aufwenden müssen, die tiefen Gräben zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite zuzuschütten, die auch am Montag sichtbar wurden.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll