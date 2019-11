Hannover

Ratspolitiker sind erleichtert. In letzter Minute hat die Stadtverwaltung durch einen Grundstückskauf verhindert, dass ein Islamistenzentrum mit europaweiter Ausstrahlung am Großen Kolonnenweg entsteht. Die Stadt habe richtig gehandelt, lautet der Tenor aus dem Rat. Dennoch kommen einige Politiker ins Grübeln: Das Land Niedersachsen, das den Hinweis auf die Pläne der Islamisten gab, hätte die Immobilie auch auf eigene Kosten erwerben können, meinen sie.

Ausbildungsstätte für Terroristen verhindert

Rund eine Million Euro musste die Stadt Hannover für das Gebäude nahe dem Figurentheater Theatrio bezahlen, damit es nicht in die Hände des „Interkulturellen Zentrum für Bildung und Familie“ ( IBF) fällt. Der Verfassungsschutz hält das IBF für eine Organisation, die dem Salafismus nahesteht und möglicherweise plante, Dschihadisten auszubilden. Unterstützt wird das IBF mutmaßlich von kuwaitischen Spendern.

„Die Stadtverwaltung hat richtig gehandelt“, sagt SPD-Fraktionsvize Lars Kelich. Jedoch hätte auch das Land einschreiten und die eine Million Euro in die Hand nehmen können. Der Ansicht sind auch Grüne und FDP, Bündnispartner der SPD im Rat. „Es ist ärgerlich, dass das Land nicht eingesprungen ist“, sagt Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis. Immerhin habe die Stadt eine mögliche Ausbildungsstätte für Terroristen verhindert, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke.

CDU : Stadt muss sich Strategien überlegen

Die CDU hält es für nötig, Konsequenzen aus dem Vorgang zu ziehen. „Die Stadt sollte sich Strategien überlegen, wie Hannover für salafistische Bestrebungen unattraktiv wird“, fordert CDU-Fraktionschef Jens Seidel. In eine ähnliche Richtung denken die „Hannoveraner“ im Rat. „In der salafistischen Szene meint man offenbar, dass es in Hannover beste Rahmenbedingungen gibt. Das ist erschreckend“, sagt Fraktionschef Jens Böning. Sollte das Beispiel Schule machen – Stadt kauft Immobilien, um Extremisten vorzugreifen –, könnten Grundstückseigentümer auf die Idee kommen, auf diese Weise Preise hochzutreiben. Böning erinnert an ein leer stehendes Hotel in Delmenhorst, dass die Kommune 2006 zu einem völlig überzogenen Preis erstand, um zu verhindern, dass die NPD dort ein Versammlungszentrum einrichtete.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel