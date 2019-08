Hannover

Die HAZ stellt ihren Lesern sechsmal pro Woche die „Frage des Tages“. So eine Frage gab es auch zum Verkauf der hannoverschen Buchhandlung Decius an den Thalia-Konzern. 84 Prozent haben gesagt, sie fänden das schade. 11 Prozent antworteten, es kümmere sie nicht, denn sie kauften Bücher ohnehin im Internet.

Gott sei Dank.

Der Eigentümerwechsel Decius-Thalia ist nicht nur ein Buchbranchenthema. Wenn der Name Decius verschwindet – und es ist unerheblich, dass das in diesem Fall wegen fehlender Nachfolger und nicht wegen wirtschaftlicher Schieflage geschieht wie damals bei Schmorl & von Seefeld –, geht ein Stück Hannover verloren.

Die Stadt verliert ihre Individualität

Mit der Identität einer Stadt ist es nicht anders als mit der eines Menschen: Sie basiert auf Individualität. Und je mehr man davon preisgibt, um so verwechselbarer wird man. Es ist gut, wenn große Marken Hannover so interessant finden, dass sie hier Geschäfte ansiedeln. Es ist nicht gut, wenn es nur noch solche Läden gibt.

Nicht bloß, weil man irgendwann durch eine Fußgängerzone läuft und nicht mehr weiß, wo man ist, weil überall alles gleich aussieht. Sondern auch, weil Konzernpolitik in Konzernzentralen gemacht wird. Hannoversche Firmenchefs haben immer auch die Stadt im Blick, da leben ihre Kunden. Manager von sonstwo haben das nicht so sehr, denn ihre Kunden leben überall. Thorenz, Leder Rissmann, Osswald, jetzt Decius – Hannover verliert mehr als nur Geschäfte, wenn inhabergeführte Firmen aufgeben.

Jeder Internetkauf ist ein sozialer Kontakt weniger

Ich bestelle auch im Internet. Wenn es sich nicht vermeiden lässt. Ja, das Einkaufen per Klick scheint bequem und billig zu sein. Ist es das tatsächlich? Mies bezahlte Mitarbeiter von Lieferdiensten produzieren die eine Hälfte des Tages Abgase und halten die andere den Verkehr auf. Und man muss dann ja doch zur Post, wenn es was zurückzusenden gibt. Je nach Ware schicken die Leute mittlerweile bis zu 11 Prozent (Bücher) und bis zu 55 Prozent (Mode) ihrer Online-Einkäufe retour, Tendenz steigend. Und: Jeder Interneteinkauf ist ein sozialer Kontakt weniger. Das spielt durchaus eine Rolle in Zeiten, in denen manch einer nur noch virtuelle Freunde hat.

Es ist sind nicht bloß die freien Kräfte des Marktes, die für das Aus von Firmen mit regionaler Verwurzelung verantwortlich sind. Es ist manchmal auch Gedankenlosigkeit, die sich gern mit Geiz-ist-geil-Mentalität paart.

Erhalten wir die hannöverschen Firmen

Auch wenn es im aktuellen Fall vielleicht nichts geändert hätte: Kunden haben durchaus die Macht, Entwicklungen zu beeinflussen. Jeder verlässliche Käufer ist ein Grund mehr für ein Geschäft, nicht aufzugeben. Früher konnte man bei Schmorl & von Seefeld Bücher kaufen, bis Februar noch bei Decius. Aber es bleiben auch noch Konertz oder Cruses Buchhandlung oder Leuenhagen & Paris oder Annabee. Oder, oder, oder. Da bekommt man übrigens auch E-Books. Sogar online.

Wir haben noch ein paar hannöversche Firmen. Wir sollten sie uns erhalten.

Von Bert Strebe