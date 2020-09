Hannover

Der Konflikt um die verkaufsoffenen Sonntage in der Corona-Pandemie spitzt sich zu. Noch im Juli hatten sich Händlerlobby und Landesregierung mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Kompromiss geeinigt, der Öffnungen während der Krise vereinfachen sollte. Doch jetzt klagt Verdi reihenweise: In Hildesheim wurde ein für den vergangenen Sonntag geplanter Shoppingtag kurzfristig gekippt, in Oldenburg müssen die Geschäfte am nächsten Sonntag geschlossen bleiben.

IHK rügt Verdi wegen Verkaufssonntagen

Die Niedersächsische Industrie- und Handelskammer (IHKN) kritisiert das Vorgehen von Verdi scharf. „Das schon seit Jahren bekannte Muster, eine seit Wochen genehmigte Sonntagsöffnung am Freitag zuvor zu torpedieren, hat nach unserer Auffassung nichts mehr mit Mitarbeiterschutz zu tun“, sagt Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt. Die IHKN wünscht sich eine „landesweit einheitliche, wenn auch nur temporäre Regelung für 2020 und 2021“, um Händlern in der Krise zu helfen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Verkauf an vier Sonntagen möglich – Land einig mit Gewerkschaften

Weitere HAZ+ Artikel

Tatsächlich war der Kompromiss butterweich, den das Land mit Händlern und Gewerkschaft im Sommer ausgehandelt hatte. Demnach muss es zwar auch in der Corona-Krise weiterhin einen Anlass für Sonntagsöffnungen geben, der wichtiger ist als das Geldverdienen der Geschäfte – der Anlass aber darf kleiner sein als sonst. Das Land nannte etwa Töpfer- und Kunsthandwerkermärkte als Beispiele. Verdi allerdings stellte schon wenige Stunden nach dem runden Tisch das Ergebnis infrage: Der externe Anlass müsse trotz allem mehr Interessenten anziehen als die Geschäftsöffnung an sich, hieß es bei der Gewerkschaft. Seitdem herrscht die gleiche Rechtsunsicherheit wie vorher.

Lesen Sie auch: Onay startet Dialog zum Umbau der Innenstadt

Für Großstädte wie Hannover ist die Regelung ein echtes Dilemma. An starken Verkaufstagen kommen Einkaufsbummler in sechsstelliger Zahl in die Innenstadt. Die Händlergemeinschaft müsste ein riesiges Volksfest veranstalten, um diese Zahl zu übertreffen – was während der Corona-Zeit erst recht als undenkbar gilt. Wegen der Pandemie sind in diesem Jahr bereits zwei verkaufsoffene Sonntage in Hannover ausgefallen: am 29. März mit dem Slogan Lust aufs Rad und am 21. Juni zur Fête de la Musique. Ein für den kommenden Sonntag angedachter Shoppingsonntag anlässlich des Regionsentdeckertags fällt flach, weil der Entdeckertag diesmal ohne großes Innenstadtprogramm auskommen muss.

Verkaufsoffener Sonntag am 8. November in Hannover

Musik, Laternen und Kinderspaß: So war der verkaufsoffene Herbst-Sonntag in Hannovers Innenstadt. Quelle: Michael Wallmüller (Archiv)

Martin Prenzler von Hannovers City-Gemeinschaft ist trotzdem zuversichtlich, dass der für den 8. November geplante, dann einzige Innenstadt-Verkaufssonntag stattfinden kann. „ Verdi hat den mit der Stadt abgestimmten Termin bereits im vergangenen Jahr zugestellt bekommen“, sagt Prenzler. Das Motto sei Hannover hilft, zahlreiche Projekte stellen sich in der City vor. Dazu soll es den großen Laternenumzug mit dem Heiliger-Martin-Reiter geben. 6000 Kinder und ihre Eltern hatten 2019 daran teilgenommen. „Die Details der Abstimmung mit dem Gesundheitsamt stehen noch aus“, sagt Prenzler, „aber ich rechne damit, dass der Umzug wegen der Abstandsregelungen einfach länger wird.“

Hildesheim : Genehmigung „voraussichtlich rechtswidrig“

Hildesheim hatte als Slogan für den Einkaufssonntag Sommertag in Hildesheim angemeldet und etwa eine Kunstmeile, einen Cocktailgarten mit Konzerten und einen Radausflug geplant. Das Verwaltungsgericht Hannover hatte in einer Eilentscheidung festgestellt, dass die Genehmigung durch die Stadt Hildesheim „voraussichtlich rechtswidrig“ sei, weil die Umsatzinteressen des Handels über dem Hauptanlass stünden.

Von Conrad von Meding