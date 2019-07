Hannover

Das 34. Fest am See (31. Juli bis 18. August) soll bestmöglich ohne Auto erreichbar sein – das haben sich die Veranstalter in diesem Jahr vorgenommen. Die Suche nach Parkplätzen vor allem in der Südstadt – zeitraubend für Besucher, nervenaufreibend für Anwohner – soll ein Ende haben.

Mit dem Fahrrad

Das Angebot an Alternativen ist so groß wie nie: Zum ersten Mal können Besucher mit Mieträdern von Mobike zum See fahren. Per App können sie ganz einfach gefunden werden. Der Radweg auf der Seeseite des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers ist während des Maschseefestes sowie in den Auf- und Abbauphasen nicht befahrbar. Deshalb ist auf der anderen Straßenseite zwischen dem Sprengel-Museum und dem Altenbekener Damm ein Fahrradweg eingerichtet. Fahrradabstellplätze gibt es am Karl-Thiele-Weg (an der Kinderwiese), zwischen Seebiergarten und Kinderwiese, am Sprengel-Museum, an der Einmündung der Geibelstraße, an der Löwenbastion, am Südufer und an der Maschseequelle.

Zum Maschseefest gelangen die Besucher am besten per Fahrrad. Achtung: Die Verkehrsführung am Sprengelmuseum ist ungewohnt. Quelle: Irving Villegas

Eine Runde auf dem Roller

Auch die neuen Elektroroller können rund um das Fest ausgeliehen werden. Am Geibeltreff (Ostufer) verleiht der Jens Müller die E-Scooter für Testfahrten. Der Haken: Wer einen Roller mieten möchte, muss vorher pusten. Müller, der an der Podbi einen E-Scooter-Shop betreibt, wird am Geibeltreff zunächst bis zu 20 der E-Flitzer für kostenlose Testfahrten verleihen.

Am Maschsee können Tretroller ausprobiert werden – einen Helm zu tragen ist dabei nicht Pflicht – aber ratsam. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mit Bus und Bahn

Mit den Stadtbahnen der Linien 1,2, und 8 ist das Maschseefest in rund zehn Minuten ab der Haltestelle Altenbeckener Damm erreichbar. Außerdem fahren Busse der Linie 267 die Hotspots (am Ostufer ab. Sie pendeln um 15-Minuten-Takt zwischen der Stationen Kröpcke und Strandbad. Für die öffentlichen Verkehrsmittel bietet der GVH das Maschseefest-Ticket an. Das Tagesticket kostet 4,50 statt 8,80 Euro und ist ausschließlich auf www.gvh.de oder über die GVH-App erhältlich.

Mit dem Auto

Wer auf sein Auto angewiesen ist, der soll die lästige Parkplatzsuche mit der neuen, kostenlosen App Nunav verkürzen. Wer „ Maschseefest“ als Zielort eingibt, wird direkt zum nächsten freien Parkplatz navigiert werden. Auch auf dem Schützenplatz kann wieder geparkt werden – ein Ticket kostet 4 Euro. Autofahrer müssen beachten: Das Arthur-Menge-Ufer (zwischen Coutyard-Hotel und Sprengel-Museum), die Culemannstraße, die Willy-Brandt-Allee und das das Rudolf-von Bennigsen-Ufer (an Tagen mit größeren Konzerten vom Sprengel-Museum bis zum Altenbekener Damm) werden zeitweise für alle Fahrzeuge gesperrt.

Maschseefest-Besucher, die mit dem Auto kommen, können kostenpflichtig auf dem Schützenplatz parken. Quelle: Tim Schaarschmidt

