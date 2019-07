Hannover

Weniger Autoverkehr für die Südstadt, mehr Naherholung am Maschsee – das will Grünen-Oberbürgermeisterkandidat Belit Onay erreichen. Er schlägt vor, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer an jedem Wochenende für den Autoverkehr zu sperren und für Radfahrer freizugeben. „Die Diskussion um das Maschseefest zeigt mir, dass die Verkehrssituation am Maschsee grundsätzlich verbessert werden muss“, sagt Onay.

In den vergangenen Tagen hatten Ratspolitiker darüber diskutiert, wie die Südstadt während des Maschseefestes entlastet werden kann. Onays Konkurrent von der SPD, Marc Hansmann, regte an, das Maschseeviertel von Donnerstag bis Sonntag für auswärtige Autofahrer zu sperren. Auch schlug er vor, das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer freitags und sonnabends autofrei zu halten.

Onay : Ständige Buslinie von der City bis zum Maschsee-Südufer

Onay beschränkt seine Ideen nicht auf die Zeit des Maschseefestes. „Ich will den Maschsee besser an die Innenstadt anbinden, schließlich ist es eines der attraktivsten Naherholungsgebiete“, sagt er. Eine ständige Buslinie solle die Innenstadt mit dem Südufer des Maschsees verbinden. „Die Südstädter brauchen dauerhaft Entlastung, und die Menschen brauchen ein gutes Angebot, um mit Bahn und Bus direkt zum Maschsee zu kommen“, meint Onay.

