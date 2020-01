Verkehr der Zukunft? VWN und Stadt Hannover wollen gemeinsam daran arbeiten

Hannover

Wie kann die Stadt das Problem voller Straßen und zugeparkter Radwege in den innenstädtischen Vierteln lösen – vor allem mit Blick auf den stetig zunehmenden Lieferverkehr? Dazu wollte Ex-Oberbürgermeister Stefan Schostok gemeinsam mit mehreren Partnern eigentlich innerhalb von drei Jahren „wegweisende Ideen“ entwickeln – das war im Spätsommer 2017. Einer der prominentesten Partner war dabei der hannoverschen Autobauer Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN), auch die Stadtwerke sowie der Logistiker DHL waren mit im Boot. Und heute? Zwar existiert das damals mit großem Brimborium ins Leben gerufene Projekt „Urbane Logistik Hannover“ noch, doch ist es sehr ruhig darum geworden.

Onay im VWN-Werk in Stöcken

Das wollen die neuen Chefs von Stadtverwaltung und VWN jetzt ändern. Bei einem Besuch des neuen Oberbürgermeisters Belit Onay im VWN-Werk in Stöcken bekräftigten sowohl der Grünen-Politiker wie auch Thomas Sedran, Vorstandsvorsitzender von VWN, das Projekt zum Erfolg führen zu wollen. VWN sehe sich als ein Partner der Stadt, sagte Sedran laut einer Pressemitteilung, die das Unternehmen am Dienstagnachmittag verschickte. Das schließe die gemeinsame Arbeit an neuen Mobilitätskonzepten ausdrücklich mit ein. „Dafür steht beispielhaft die 2014 von der Stadt und VWN gestartete ‚ Initiative Urbane Logistik‘.“

Onay zeigte sich beeindruckt von der „innovativen Ausrichtung des Werks“. Mit diesen Pfunden könne VWN wuchern, wenn es darum gehe, die Rolle des Automobils mit Blick auf die zukunftsfähige Mobilität neu zu definieren, sagte Onay. Tatsächlich stellt sich das Stöckener Werk in diesen Tagen neu auf. Derzeit nämlich starten die ersten Umbauarbeiten für die Produktion des Elektro-Busses ID.BUZZ, der in Hannover gebaut wird. Ab 2021 soll außerdem mit dem T 7 die neueste Baureihe des Bullis in Stöcken vom Band laufen.

Von red