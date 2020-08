Oberricklingen/Wettbergen

Drei Betonsperren an den beiden Oberricklinger Straßenzügen Am Sauerwinkel sowie Am Grünen Hagen hatten ein Jahr lang für heftige Debatten gesorgt. Seit Anfang August sind die Barrieren verschwunden. Der Umbau der Wettberger Straße In der Rehre ist in eine neue Phase eingetreten; dort läuft der Verkehr wieder. Dennoch schauen Anwohner und Politiker mit einer Mischung aus Erleichterung, vorsichtigem Optimismus, aber auch mit Misstrauen auf die Verkehrslage. Denn angesichts zahlreicher Baustellen in der Nachbarschaft kann von Normalität noch keine Rede sein.

An der Straße Am Sauerwinkel wohnen Annegret Richers und Tom Baumann. Beide sind Initiatoren des Forums Ruhiges Oberricklingen Hannover (FROH), das sich 2019 für den Verbleib der Barrieren starkmachte. Die Initiative fürchtete damals eine sprunghafte Zunahme des Schleichverkehrs. Der Verkehr an ihrer Straße sei nach dem Abbau der Sperren „merkbar rückläufig“, stellen beide Anwohner fest. Viele Durchreisende nutzen wieder die Trasse In der Rehre. Auch an der Oberricklinger Straße Am Haselbusch sei es wieder „beseligend ruhig“, sagt Anwohner Richard Krimm. Während der Vollsperrung der Straße In der Rehre war Krimm trotz zeitweisen Schleichverkehrs in seinem Viertel für die Sperren. „Die waren definitiv ein Segen.“ Die Poller hätten ein größeres Verkehrschaos verhindert.

Befürworter wie Krimm und die FROH-Initiatoren verwiesen oft auf das Jahr 2016. Damals war die Straße In der Rehre schon einmal wegen einer Baustelle voll gesperrt. Es gab keine Sperren in den Oberricklinger Wohnvierteln – prompt quälte sich täglich zu Stoßzeiten eine Blechlawine durch die Trasse Am Grünen Hagen. Dank der Sperren sei die Verkehrslast besser zwischen Oberricklingen und Wettbergen verteilt gewesen, sagt Krimm.

Umleitungsschilder stehen noch

Die Sperrkritiker wiederum monierten, dass der Verkehr zwischen Oberricklingen und Wettbergen nahezu zum Erliegen gekommen sei. Der Wettberger Sven Niemeyer, Mitinitiator einer Petition zur Abschaffung der Betonbarrieren, ist jetzt erleichtert. „Der Verkehr ist soweit super.“ Aber Wochen nach dem Wegfall der Sperren müsse die Stadt auch endlich die nicht mehr geltenden Umleitungshinweise entfernen. „Und wie schnell darf jetzt auf der Rehre gefahren werden? Es gibt keine Ausschilderung“, sagt Niemeyer. „Hier hat die Stadt halbherzig gearbeitet.“

Blick in die Trasse Am Grünen Hagen: Die Stadtbahn-Baustelle Göttinger Chaussee (im Vordergrund) versperrt die Zufahrt. Quelle: Marcel Schwarzenberger

Wie berichtet, baut die Stadt noch bis Jahresende das letzte Teilstück der Trasse In der Rehre um, es wird zwischen Auf dem Sohlorte und der Kreuzung Bergfeldstraße gearbeitet. Dennoch sind Autofahrer ungehindert zwischen Göttinger Chaussee und Hauptstraße unterwegs. Das war ein Jahr lang anders: Die Wettberger Straße In der Rehre war bis Ende Juli voll gesperrt. Die Umleitung über die sich in der Nähe befindlichen Bundesstraßen war bei vielen Durchreisenden wegen häufiger Staus und längerer Strecken nicht beliebt, immer wieder haben sich Autofahrer in einem System künstlicher Sackgassen verloren – auch das war ein Ergebnis der Barrieren. Während entlang der schmalen Fahrradstraße Am Grünen Hagen weitgehend Ruhe geherrscht hatte, haben Anwohner benachbarter Straßen zunehmend über eine Zunahme des Schleichverkehrs geklagt. Die Folgen waren Petitionen für sowie gegen die Sperren und hitzige Debatten im Bezirksrat Ricklingen.

Streit hat Wunden gerissen

„Am Ende war der Streit vielleicht viel Lärm um nichts“, sagt Erdem Winnicki, Fraktionschef der CDU im Bezirksrat Ricklingen. „Was bleibt, sind die Wunden, die die Auseinandersetzungen um die Sperren gerissen haben.“ Das sieht der Grünen-Bezirksratsherr Michael Dette anders. Die Barrieren seien positiv gewesen, sagt er. Dette plädiert dafür, sowohl den Durchgangsverkehr in den Wohngebieten als auch die erlaubte Höchstgeschwindigkeit zu reduzieren. Bezirksbürgermeister Andreas Markurth ist erleichtert, dass die laufenden Bauarbeiten für die Trasse In der Rehre ohne Sperren und Umleitungen erfolgen. „Das hat der Bezirksrat gefordert. Mit dem Abbau der Sperren hat sich die Situation normalisiert.“ Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sophie Bergmann verweist vorsorglich auf die laufenden Straßenbaustellen im Stadtbezirk. Erst nach ihrem Abschluss sei ein „optimaler Zustand zu erwarten“.

Straßenbaustellen im Bezirk

Zwei Großbaustellen beeinflussen das Geschehen in Ricklingen und Wettbergen unmittelbar: Seit Wochen ist die Zufahrt von der Göttinger Chaussee in die Straße Am Grünen Hagen für Autofahrer gesperrt – eine Folge der Gleisbauarbeiten für die neue Stadtbahntrasse nach Hemmingen. Im Herbst dieses Jahres soll die neue B-3-Umgehung für Hemmingen freigegeben werden. Bis dahin sorgen Bauarbeiten nicht nur für Staus und Umleitungen, sondern auch für mehr Schleichverkehr durch Wettbergen.

Auch ein Bauvorhaben an der Hauptstraße bremst den Autoverkehr. Bis Ende dieses Jahres lässt die Einzelhandelsgenossenschaft Edeka Minden-Hannover an der Kreuzung zur Hamelner Chaussee ein neues Kaffeehaus errichten. Das Projekt braucht Platz bis zum Straßenrand. Die Stadtentwässerung nutzt den Umstand und kümmert sich seit Juli dieses Jahres um die Sanierung der Regen- und Schmutzwasserkanäle. Diese Arbeiten dauern bis Ende Oktober. In dieser Zeit ist die Hauptstraße zwischen Hamelner Chaussee und Einmündung In der Rehre nur stadtauswärts befahrbar. Das befeuert ebenfalls den Umleitungsverkehr in der Nachbarschaft.

Von Marcel Schwarzenberger