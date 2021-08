Hannover

Eine wichtige Verbindungsstrecke zwischen Hannover-List und Vahrenwald ist derzeit nicht wie gewohnt passierbar. Der Lister Kirchweg ist seit dem 23. Juli wegen Bauarbeiten teilweise gesperrt. Vor allem im Berufsverkehr stauen sich die Autos auf der Podbielskistraße stadteinwärts, weil sie nicht mehr nach rechts in den Lister Kirchweg einbiegen können. Und auch Autofahrer, die von der Ferdinand-Wallbrecht-Straße oder dem Lister Damm über die Verbindungsstrecke zur Podbi fahren wollen, werden ausgebremst.

Zwischen Karl-Kraut-Straße und Podbielskistraße ist der Lister Kirchweg komplett gesperrt. Noch bis Anfang September führt die Firma Tiefwerk im Auftrag von Enercity-Netz dort Arbeiten am Fernwärmenetz durch. Die Fahrbahnen sind beidseitig vollständig aufgerissen, Leitungsrohre warten derzeit noch darauf, unter die Erde gebracht und angeschlossen zu werden.

Baustellen am Niedersachsenring und weiteren Straßen

Aber auch in anderen Abschnitten werden die Sommerferien in den östlichen Stadtteilen genutzt, um Straßenbaumaßnahmen umzusetzen, etwa am Niedersachsenring, im weiteren Verlauf der Podbielskistraße stadtauswärts sowie an der Vahrenwalder und an der Buchholzer Straße. Nicht nur Enercity ist am Werk, auch die Stadt setzt zahlreiche Projekte um. Die Arbeiten sollen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit, aber auch zum Ausbau der Fuß- und Radwege beitragen.

Mehrere Vorhaben verschoben

Insgesamt wendet der Fachbereich Tiefbau 2021 etwa 23,4 Millionen Euro für den Straßenneu und -ausbau auf. Davon werden allein 6,6 Millionen Euro für Radwege ausgegeben. Hinzu kommen rund 8,6 Millionen Euro für die Erhaltung von Straßenoberflächen. Darin enthalten sind auch 2,6 Millionen Euro für die großflächige Sanierung von Fahrbahndecken. Manche Projekte in den östlichen Stadtteilen müssen aber auch mangels rechtzeitiger Bewilligung von Fördergeld verschoben werden – so etwa mehrere Vorhaben aus dem Sonderprogramm „Grunderneuerung im Bestand“ an Bornumer Straße, Ferdinand-Wallbrecht-Straße, am Sahlkamp und an der Kugelfangtrift.

Von Susanna Bauch