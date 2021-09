Hannover

Im Streit zwischen der Stadt Hannover und dem niedersächsischen Verkehrsministerium um den provisorischen Radweg am Schiffgraben gibt es jetzt erste Anzeichen für Annäherung. „Es wird bereits in dieser Woche erste Gespräche dazu geben“, sagt Stadtsprecherin Michaela Steigerwald. Je nachdem, wie diese verliefen, werde mit dem ursprünglich vom Ministerium geforderten Entfernen der Markierungen verfahren. Das bedeutet: Zunächst ändert sich an den aufgepinselten Markierungen nichts.

Das CDU-geführte Verkehrsministerium hatte die Stadt Hannover zu Beginn der Woche aufgefordert, die Radwegmarkierungen zu entfernen. Begründung: Die Stadt habe die Maßnahme nicht ausreichend mit einer „konkreten Gefahrenlage“ begründet. In der Ratspolitik gab es einen Aufschrei. SPD, Grüne, Linke und „Die Partei“ warfen dem Ministerium vor, den Radweg aus wahlkampftaktischen Gründen zu verbieten.

Grüne attackieren SPD

Wie aufgeheizt die Stimmung wenige Tage vor der Kommunalwahl ist, zeigt sich daran, dass die Rats-Grünen jetzt die SPD attackieren – obwohl die Genossen das Ministerium ebenfalls kritisierten. „Die wohlfeilen Worte des SPD-Fraktionsvorsitzenden Lars Kelich, die CDU sei an allem schuld, sind unglaubwürdig“, meint Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Die SPD habe beim Innenstadtdialog „gemauert, wo sie nur konnte“. Die SPD sei eine der „Bremsbacken“ einer gestrigen Verkehrspolitik. „Nach der Wahl werden wir als Grüne in der Verkehrspolitik nicht mehr lange fackeln, sondern auf vollständige Änderungen drängen“, kündigt Gardemin an.

Radfahrer: Früher war Strecke lebensgefährlich

Radfahrer sind sich weitgehend einig, dass der neue Radweg am Schiffgraben eine sinnvolle Sache ist. „Für Fahrradfahrer ist der Abschnitt am Schiffgraben eine gefährliche Stelle“, sagt Radfahrer Sascha Niemeyer. Edith Behrens stimmt ihm zu: „Der Fußweg unter der Unterführung ist beides, Fahrradstreifen und Bürgersteig. Das ist lebensgefährlich“. August Petry, ebenfalls Fahrradfahrer, berichtet, dass sich in der Vergangenheit Fußgänger an die Wand pressen mussten, um Radler vorbeizulassen.

Von Andreas Schinkel und Jonathan Josten