Pläne der Stadt Hannover für Anwohnerparkzonen sorgen in der Südstadt für Zündstoff. Zur April-Sitzung des Stadtbezirksrats Südstadt-Bult hatte die Stadt dem Bezirksrat kurzfristig entsprechende Pläne vorgelegt und eine besondere Eilbedürftigkeit geltend gemacht. Die Mitglieder des Gremiums setzten das Thema aber wieder von der Tagesordnung ab, weil es aus Sicht der Politiker keine besondere Eilbedürftigkeit gibt.

Bezirksbürgermeister Lothar Pollähne (SPD) bemängelte auf Nachfrage, dass die von der Stadt vorgelegten Pläne unausgereift seien, weil es dann in der Stadt zu viele unterschiedliche Parkzonen gebe. Die Folge sei auch, dass zu viele Schilder aufgestellt werden müssten.

„Beschluss erst nach der Info-Veranstaltung“

Jetzt könnte sich die Beratung noch mehr in die Länge ziehen als von der Verwaltung gewünscht. Denn die CDU im Bezirksrat fordert eine Informationsveranstaltung für die Bürger zum Anwohnerparken. Fraktionschef Jan Alexander Scholz begründet das unter anderem mit den „erheblichen praktischen Auswirkungen und Kosten für die betroffenen Einwohnerinnen, Einwohner und Gewerbetreibenden.“ Bisher seien die Einwohnerinnen und Einwohner nicht rechtzeitig und umfassend über die geplante Einführung von Anwohnerparkzonen informiert worden, sagt Scholz. Die Bürgerinnen und Bürger könnten sich derzeit auch nicht richtig informieren, weil die Teilnahme an den Bezirksratssitzungen zahlenmäßig stark begrenzt sei und sie dort kein Rederecht hätten. Wegen der Pandemie müsste eine öffentliche Info-Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt oder in anderer Form stattfinden. Und außerdem soll der Bezirksrat, so schlägt es die CDU vor, erst nach einer öffentlichen Info-Veranstaltung über das Thema beschließen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung Pläne zum Anwohnerparken in der Südstadt vorgestellt, der Bezirksrat hatte aber Verbesserungsbedarf gesehen.

Ob das Thema grundsätzlich bei der kommenden Sitzung des Stadtbezirksrats am 19. Mai behandelt wird, ist derzeit noch unklar.

Von Mathias Klein