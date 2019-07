500 einzelne Maßnahmen wie Wegeführungen, Ausbesserungen und Beschilderungen an Radwegen hat die Stadt vor drei Jahren beschlossen. „300 sind umgesetzt. Es waren die einfacheren“, sagt Kai Kaminski, Verkehrskoordinator im Fachbereich Tiefbau. Im April hatte die Stadt etwa ein Stück des Radweges am Friedrichswall zwischen ehemaligem Hotel und Karmarschstraße wieder in Schuss gebracht.

Die fehlenden folgen nach und nach. Zu den größeren Projekten zählt der Wolfgang-Besemer-Weg am Ihme-Ufer, den die Stadt möglichst bald verbreitern und asphaltieren will. Umfangreichere Baustellen an Radwegen sind an der Bornumer Straße, der Kugelfangtrift und dem Sahlkamp geplant. Chancen bietet das Grundsanierungsprogramm für Straßen. Bei allen anstehenden Maßnahmen will die Stadt den Radverkehr stark berücksichtigen.