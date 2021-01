Hannover

Die Herschelstraße wird in den kommenden knapp zwei Jahren im Bereich zwischen Arndtstraße und Celler Straße Schauplatz einer Großbaustelle der Bahn. Der Schienenkonzern erneuert dort auf rund 260 Metern Länge die Wand, die die höher gelegenen Gleisanlagen zum Straßenraum hin begrenzt und abstützt. Die Kosten in Höhe von 6,6 Millionen Euro trägt der Bund.

Behinderungen für Fußgänger, Rad- und Autofahrer

Für Verkehrsteilnehmer bringt das Projekt Behinderungen mit sich. Von Montag, 11. Januar, an bis November 2022 sind sowohl der Fuß- und Radweg längs der Wand als auch die Parkbuchten auf dieser Straßenseite gesperrt. Vom 1. März an wird die Herschelstraße für fünf Monate bis zur Celler Straße Einbahnstraße in Richtung Bahnhof. Für die restliche Bauzeit ist sie in beiden Richtungen mit Tempo 30 befahrbar.

Die Stützwand stammt aus dem Jahr 1910 und hat nach 110 Jahren das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht. Um sie zu erneuern, müssen die Bauarbeiter zunächst eine Spundwand und Bohrpfähle zur Gründung installieren. Danach beginnt der Abriss, dann folgen Betonierarbeiten für die neue Wand und schließlich Straßenbauarbeiten.

Von Bernd Haase