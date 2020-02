Hannover

Autofahrer müssen Anfang März auf dem Messeschnellweg Beeinträchtigungen in Kauf nehmen. In insgesamt sechs Nächten wird der Abschnitt zwischen der Abfahrt Hannover-Misburg und dem Weidetor in Richtung Süden voll gesperrt. Die Sperrung gilt jeweils zwischen 20 und 5.30 Uhr. Die Strecke ist nachts zwischen dem 3. und dem 7. März sowie zwischen dem 9. und dem 11. März gesperrt.

Fahrbahnen müssen repariert werden

Grund für die Maßnahme sind nach Angaben der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen. Wegen der Bauarbeiten wird der Verkehr umgeleitet. In Richtung Süden geht es von Hannover-Misburg über die Buchholzer Straße, die Podbielskistraße und die Klingerstraße zum Weidetor. Dennoch rät die Landesbehörde, an den entsprechenden Tagen, den Schnellweg in diesem Bereich zu umfahren. Zudem weisen die Straßenplaner darauf hin, dass sich die Arbeiten witterungsbedingt verschieben können.

Von Tobias Morchner