Hannover

Die Polizei hat am Donnerstag bei Verkehrskontrollen an mehreren Standorten in Hannover innerhalb von nur wenigen Stunden insgesamt 25 Autofahrer mit einem Mobiltelefon in der Hand erwischt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Süd kontrollierten Einsatzkräfte von 7.30 bis 15 Uhr gleichzeitig an verschiedenen Verkehrsknotenpunkten in der Südstadt, Döhren, Laatzen und Misburg. Dabei seien insgesamt 37 Verstöße registriert worden. Gleich 25 Autofahrer wurden demnach gestoppt, weil sie zuvor rechtswidrig während der Fahrt ein Mobiltelefon genutzt hatten – um zu telefonieren, Nachrichten zu lesen oder zu versenden. Angehalten wurden laut Polizei neben den Handysündern auch zahlreiche Gurtmuffel, die sich während der Fahrt im Auto widerrechtlich nicht angeschnallt hatten.

Von Ingo Rodriguez