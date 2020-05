Hannover

Es schien, als kämen SPD und Grüne endlich wieder zusammen, ausgerechnet beim Thema Verkehr: Beide Parteien wollen den Autoverkehr aus Teilen der City verbannen, sprechen von „autoarmen“ Straßen und versichern, dass alle Cityparkhäuser anfahrbar bleiben. Auch den mehrspurigen Cityring wollen beide Parteien unangetastet lassen. Unterschiede gibt es nur im Detail, etwa bei der Zahl der Straßen, die am Ende für den Durchgangsverkehr gesperrt werden sollen. Doch jetzt wird deutlich: Für die Grünen ist das alles nur ein erster Schritt hin zu einer tiefgreifenden Verkehrswende.

Grüne: Ausweitung der Fußgängerzone, Verengung Cityring , Parkhäuser schließen

„Unser Ziel ist langfristig eine autofreie Zone, die über den Cityring hinausgehen kann“, sagt Grünen-Fraktionschefin Freya Markowis. „Autofrei“ bedeute, dass eine Art Fußgängerzone eingerichtet wird, ergänzt Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert. „Lieferanten und Anwohner dürfen weiterhin in die Zone fahren“, sagt er. Die Breite des Cityrings ist für die Grünen doch nicht in Stein gemeißelt. „Dort könnten langfristig Spuren entfallen“, sagt Markowis. Zudem sei zu überlegen, ob die Vahrenwalder Straße sechsspurig bleiben solle. In zehn bis 15 Jahren könne man sich von dem einen oder anderen Innenstadtparkhaus verabschieden und am Cityring eine Parkgarage errichten, meint Bindert. Den Bau einer Tiefgarage unterhalb des Cityrings schlägt im übrigen auch die SPD vor.

FDP : „Da machen wir nicht mit“

Die FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis, signalisiert schon jetzt, dass sie mit einer solchen Verschärfung des Verkehrskonzepts nicht einverstanden ist. „Da werden wir nicht mitmachen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Klar sei auch, dass man über eine verkehrsarme Innenstadt nachdenken müsse. „Aber jetzt ist dafür nicht der richtige Zeitpunkt. In der Corona-Krise haben die Menschen andere Sorgen.“

CDU : Kein Überbietungswettbewerb bei Straßensperrungen

Der Ansicht ist auch die CDU. Es sei unverantwortlich von SPD und Grünen, jetzt in einen Überbietungswettbewerb in Sachen Straßensperrungen einzutreten, findet Hannovers CDU-Chef Maximilian Oppelt. „Der Handel und die Gewerbetreibenden in Hannover befinden sich infolge der Corona-Pandemie in der größten Krise seit Jahrzehnten“, sagt Oppelt. Jetzt müssten die Geschäftsleute auch noch mangelnde Erreichbarkeit und Verlust von Kunden fürchten, sollten sich SPD und Grüne mit ihren Ideen durchsetzen.

