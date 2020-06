Hannover

Rotläufer heißen im Fachjargon Fußgänger und auch Radfahrer, die an ampelgesicherten Stadtbahnüberquerungen Rotlicht ignorieren, trotz nahender Bahn über die Gleise laufen und sich damit unter Umständen in Lebensgefahr bringen. Mit speziellen Ampeln, sogenannten invertierten Signalmasken, wollen Üstra und die für den Nahverkehr zuständige Region Hannover dies stärker unterbinden. Als Standorte für einen entsprechenden Test sind die Ampeln an den Hochbahnsteigen an der Peiner Straße in Hannover und im Laatzener Zentrum vorgesehen.

Das Ampelmännchen bleibt dunkel – das Umfeld leuchtet

Die Region beruft sich auf ein Gutachten aus Köln, wonach dort bereits installierte Ampeln die Rotläuferquote um 30 Prozent gedrückt haben. Dabei ist die Funktionsweise der invertierten Signalmasken simpel. Bei ihnen leuchtet nicht wie bei herkömmlichen Fußgängerampeln das Ampelmännchen rot, sondern das Umfeld. Die Figur in der Mitte bleibt dunkel.

Anzeige

Das Vorhaben geht auf eine Initiative der Regions-CDU zurück. Diese hatte allerdings keine invertierten Signalmasken, sondern in den Boden eingelassene Ampeln an den Gleisübergängen im Sinn – wegen derjenigen, die auch im Straßenverkehr auf ihr Smartphone starren. Ebenfalls aus Köln stammende Erkenntnisse besagen allerdings laut Region, dass Bodenampeln in der Installation teurer sind, das Rotläuferproblem aber kaum eindämmen.

Weitere HAZ+ Artikel

Tests auch mit Bodenmarkierungen

Bodenmarkierungen gibt es auch im hannoverschen Stadtbahnverkehr, und zwar in Form von rot-gelb gefärbten Streifen an Fußgängerfurten über Gleise am Ricklinger Stadtweg und am Hochbahnsteig Medizinische Hochschule. Die Region will sowohl die Ampeln als auch die Streifen über einen längeren Zeitraum durch Fachleute auf ihre Wirkung untersuchen lassen – und dann entscheiden, ob die eine oder andere Variante an weiteren Standorten zum Einsatz kommt.

Von Bernd Haase