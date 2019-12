Nordstadt

Regelmäßig wird die Geschwindigkeit am Herrenhäuser Kirchweg überschritten –das stört den Bezirksrat Nord so sehr, dass er in seiner vergangenen Sitzung beschlossen hat, die gefahrene Geschwindigkeit dort in Zukunft zu überwachen.

Eigentlich gilt dort im Bereich des Kindergartens eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde. Doch da sich offenbar nicht alle Autofahrer daran halten, beschloss der Rat auf Antrag von SPD und Grünen jetzt mit nur einer Gegenstimme, dass dort nun eine Tafel zur Anzeige der Geschwindigkeit installiert wird. Eine solche Tafel könne den Fahrern die aktuell von ihnen gefahrene Höchstgeschwindigkeit signalisieren. Die Mitglieder hoffen, dass eine solche Anzeige Appellcharakter hat und damit die vorgeschriebene Geschwindigkeit auch ohne zusätzliche Maßnahmen eingehalten wird.

