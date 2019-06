Hannover

Mitten in der Innenstadt haben sich am Freitagabend innerhalb von kurzer Zeit gleich zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorradfahrern ereignet. Laut Polizei war zunächst gegen 19.45 Uhr ein 58-jähriger Biker an der Kreuzung von Hamburger Allee und Lister Meile mit einem 22-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt. Der junge Mann war nach bisherigen Erkenntnissen bei Rot über eine Ampel gefahren und vor die Harley Davidson geraten. Beim anschließenden Zusammenstoß zogen sich beide Männer leichte Verletzungen zu.

Weniger glimpflich verlief für einen 27-jährigen Motorradfahrer gegen 23.20 Uhr am Ernst-August-Platz in Höhe eines dort angrenzenden Geldinstitutes ein Bremsmanöver. Der junge Mann bremste vor einer roten Ampel stark ab, stürzte und brach sich nach Polizeiangaben ein Bein.

Von Ingo Rodriguez