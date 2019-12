Hannover

Ein 65-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Straße Am Lindenhofe in Hannover-Döhren mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der Mann zuvor mit seinem Damenrad auf dem linken Gehweg in Richtung Reichhelmstraße unterwegs. Anschließend soll er nach bisherigen Erkenntnissen kurz vor der Kreuzung auf die Fahrbahn in Richtung Landwehrstraße gefahren sein. Dabei bemerkte er aber offenbar den Gegenverkehr nicht. Eine 34-jährige Autofahrerin konnte dem entgegenkommenden Radfahrer nicht mehr ausweichen. Kurz hinter der Einmündung zur Reichhelmstraße erfasste sie den 65-Jährigen mit ihrem Seat. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann laut Polizei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von Ingo Rodriguez