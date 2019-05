Hannover

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer ist am Sonntagmorgen in der Innenstadt von einem abbiegenden Kleintransporter erfasst worden und hat bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei waren der Radfahrer und auch der 47-jährige Fahrer des Transporters zuvor auf dem Friedrichswall in Richtung Friederikenplatz unterwegs. Beim Versuch, mit seinem Wagen vom Friedrichswall nach rechts in die Karmarschstraße abzubiegen, soll der Transporterfahrer nach bisherigen Erkenntnissen, den an der Kreuzung geradeaus fahrenden Radler übersehen haben. Der vorfahrtsberechtigte Radler wurde vom Transporter der Marke Citroen Jumper erfasst und schwer am Fuß verletzt. Laut Polizei wurde der 46-jährige Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von Ingo Rodriguez