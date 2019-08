Hannover

Ein 67-jähriger Radfahrer ist am Freitagmittag in Hannovers Oststadt auf der Celler Straße von einem Auto erfasst worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war der Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem Elektrorad auf dem Fahrradstreifen der Celler Straße in Richtung Wedekindstraße unterwegs. Als er die Kreuzung an der Kronenstraße überqueren wollte, wurde er vom Wagen eines 76-Jährigen angefahren, der ihm die Vorfahrt nahm. Der Autofahrer hatten den Radler beim Linksabbiegen übersehen. Laut Polizei war dem Autofahrer die Sicht versperrt, weil er sich durch eine Lücke im gestauten Gegenverkehr manövriert hatte.

Der 67-Jährige stürzte durch die Wucht des Aufpralls von seinem Elektrofahrrad und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Von Ingo Rodriguez