Hannover

Die Stadt Hannover hat im vergangenen Jahr an neuen Zählstationen im Stadtgebiet mehr als 10 Millionen Fahrradfahrer registriert – ganz genau 10.495.986 Radler, wie die Verwaltung über ihr Radfahrerportal „Lust auf Fahrrad“ auf Facebook mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein leichter Rückgang um 83.092 Fahrräder oder um etwa ein Prozent.

2018 hatten noch 10.579.078 Menschen auf Fahrrädern die Zählstationen unter anderem am Maschsee, in der Langen Laube und am Neuen Rathaus passiert – 10 Prozent mehr als 2017 mit 9.469.130 Fahrradfahrern.

Die Zählstation in der Langen Laube. Quelle: Christian Behrens

Geriet also im vergangenen Jahr die Verkehrswende zu mehr Radverkehr ins Stocken? Bis 2025 will die Stadt einen Anteil von 25 Prozent am gesamten Verkehrsaufkommen erreichen, zuletzt waren es etwa 20 Prozent. Nicht unbedingt. Die Stadt hat eine Erklärung für den Rückgang: „Die Überprüfung der Zähldaten hat ergeben, dass es an der Zählstation Lange Laube in Richtung stadtauswärts seit September Unregelmäßigkeiten gab“, teilte eine Stadtsprecherin am Montag mit. „Die generell schwächere Richtung erfasst die Daten unregelmäßig und offensichtlich nicht bei allen Überfahrten.“

Die Stadt glaubt daher: Die Daten von 2019 sollten ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres sein. Die Verwaltung will nun sehen, ob die korrekten Zahlen eventuell noch erhalten sind und die Angaben dann gegebenenfalls korrigieren. Es sei aber schwierig abzuschätzen, wie viele Überfahrten nicht gezählt worden sind.

Lesen Sie auch

Auch die Region will alle Fahrradfahrer zählen

ADFC: Hannover gehört zu den fahrradfreundlichsten Städten Deutschlands

Zahl der Verkehrsunfälle steigt: Radfahrer leben gefährlich

Von Karl Doeleke