Der womöglich vergiftete russische Regimekritiker Alexej Nawalny liegt auf einer Intensivstation in Omsk. Einer seiner Ärzte hat am Donnerstag gefordert, dass Nawalny in Hannover behandelt werden soll – bei der MHH ist aber noch keine Anfrage eingegangen. Stattdessen soll Nawalny in die Berliner Charité verlegt werden.