Hannovers Wirtschaft steht in der Corona-Krise still, die Lage vor allem für kleinere Betriebe ist ernst. Das hat auch die CDU erkannt und fordert Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) auf, eine „Allianz für Beschäftigung“ zu gründen. Vertreter von Gewerkschaften, Banken und Händlerverbänden soll der OB an einen Tisch holen.