Verlorene Betonladung verursacht in Hannover massive Straßenschäden

Die Polizei sucht dringend Zeugen für eine massive Beschädigung mehrerer Straßen in den Stadtteilen Davenstedt und Limmer: Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Freitagnachmittag an zahlreichen Stellen beider Stadtteile – vermutlich unbemerkt – flüssigen Beton verloren. Die stellenweise sehr schnell ausgehärteten Betonspuren haben laut Polizei an etlichen Stellen der Fahrspuren sowie auf Gehwegen und an einem geparkten Auto erhebliche Schäden verursacht. Demnach ist insgesamt ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden.

Möglicherweise hat ein Betonmischer unbeabsichtigt seine Ladung verloren, vermuten die Ermittler. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Mehrere Anrufer melden am Nachmittag gefährliche Betonspuren

Wie die Ermittler mitteilen, hatten mehrere Verkehrsteilnehmer bei der Polizei am Nachmittag gegen 16 Uhr gefährliche Betonreste an zahlreichen Stellen auf verschiedenen Straßen in Limmer und Davenstedt gemeldet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind unter anderem die Südfeldstraße, Lagerstraße, Eichenbrink, Zimmermannstraße sowie die Limmerstraße auf der Auffahrt zum Westschnellweg in Richtung Stöcken betroffen.

Ausgehärteter Beton muss von der Straße gefräst werden

Die Polizei vermutet, dass offenbar ein Betonmischer – möglicherweise unbeabsichtigt – seine Ladung verloren hat. „Vor allem in Kreuzungsbereichen, wo Fahrzeuge länger auf der Stelle stehen, wurden größere Mengen Beton hinterlassen“, sagt Polizeisprecher Martin Richter. Auf der Limmerstraße sei der flüssige Beton so schnell ausgehärtet, dass die Reste vermutlich von der Straße abgefräst werden müssten. Laut Polizei dauerten die Reinigungsarbeiten bis in die Abendstunden an. Den entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere Zehntausend Euro.

Polizei bittet um Hinweise zu möglichem Verursacher

Um den Verursacher zu finden und so möglicherweise auch die technische Ursache für das Auslaufen des flüssigen Betons zu klären, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Hinweise zu dem Vorfall und zur Herkunft des mysteriösen Betons werden unter Telefon (0511) 1093920 entgegengenommen.

Von Ingo Rodriguez