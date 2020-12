Vermisst: 15-Jährige aus München könnte sich im Raum Hannover aufhalten

Hannover

Die Polizei Hannover sucht nach der 15 Jahre alten Hatice I. aus München. Die Jugendliche gilt seit Mitte August als vermisst. Jetzt gibt es Hinweise darauf, dass sie sich im Raum Hannover oder in Niedersachsen aufhalten könnte.

Hatice I. wurde zuletzt am Abend des 14. August dieses Jahres gesehen. Damals verließ sie in München ein sogenanntes Jugendhaus, in dem die Schülerin lebt. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei München führten bislang zu keinem konkreten Aufenthaltsort der 15-Jährigen.

Könnte sich in Hannover aufhalten: Die 15 Jahre alte Hatice I. aus München. Quelle: Polizei München

Jetzt gibt es in dem Vermisstenfall eine neue Spur. Die Polizei hat Hinweise, dass sich Hatice I. derzeit im Raum Hannover oder in Niedersachsen aufhalten könnte. In Absprache mit dem Jugendamt in München hat die Kripo deshalb jetzt ein Foto von der Jugendlichen veröffentlicht und sucht Zeugen.

Die Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß und 52 Kilogramm schwer. Sie wirkt älter, als sie eigentlich ist, wird oft für 20 statt für 15 gehalten. Als sie Mitte August verschwand, hatte sie dunkelbraune Haare. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das zuständige Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums München unter Telefon (089) 2910-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Tobias Morchner