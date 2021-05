Hannover

Seit Mitte April gilt der 51 Jahre alte Karsten M. aus dem Landkreis Goslar als vermisst. Die Kripo geht davon aus, dass der Mann Opfer eines Verbrechens geworden ist. Eine heiße Spur in diesem Fall führt nach Hannover. Auf dem Messegelände war drei Tage nach dem Verschwinden von Karsten M. der Wagen des Vermissten entdeckt worden. Jetzt suchen die Ermittler der Mordkommission Fortuna einen Taxifahrer oder eine Taxifahrerin aus Hannover.

Die Spur im Vermisstenfall Karsten M. führt nach Hannover. Quelle: Polizei

Karsten M. gilt seit dem Morgen des 13. April als vermisst. Er hatte gegen 5.15 Uhr sein Haus in der Ortschaft Groß Döhren bei Liebenburg im Landkreis Goslar verlassen. Was dann mit ihm geschehen ist, ist bislang unklar. Im Garten seines Hauses hat die Polizei allerdings Spuren sichern können, die auf eine gewaltsame Auseinandersetzung schließen lassen.

Am Tag seines Verschwindens etwa gegen 9.30 Uhr, soll eine bislang unbekannte Person in Hannover ein Taxi zum Messegelände bestellt haben. Das Taxi soll den Fahrgast im Bereich der Straße „Boulevard der EU“ aufgenommen und möglicherweise zum Hauptbahnhof Hannover gefahren haben. Die Ermittler in Goslar gehen davon aus, dass dieser Fahrgast etwas mit dem Verschwinden von Karsten M. zu tun haben könnte und suchen jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des Taxis.

Wie kam der Wagen von Goslar nach Hannover?

Dort wo der Taxifahrer am 13. April den bislang unbekannten Fahrgast aufgenommen haben soll, wurde drei Tage später der Wagen des Vermissten, ein blauer VW Caddy mit dem Kennzeichen GS-KK 31, entdeckt. Bislang ist vollkommen unklar, wie der Wagen von Goslar nach Hannover gekommen ist. Ebenfalls offen ist die Frage, wie die Polizei auf die Spur des Fahrgastes aus dem Taxi gekommen ist. Der Fahrer oder die Fahrerin dieser Tour wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei Goslar unter der Nummer (05321) 3390 in Verbindung zu setzten.

Verdächtiger Festgenommen

Im Zusammenhang mit dem Vermisstenfall Karsten M. durchsuchen Beamte der Mordkommission derzeit mehrere Waldgrundstücke und ein Wohnhaus im Landkreis Goslar. Dabei ist ein Verdächtiger vorläufig festgenommen worden. Das hat die zuständige Staatsanwaltschaft in Braunschweig inzwischen bestätigt. Nähere Angaben zu dem Festgenommenen möchte die Behörde am Dienstag noch nicht machen. „Noch besteht kein dringender Tatverdacht, noch gibt es keinen Untersuchungshaftbefehl, das entscheidet sich alles im Verlauf des Mittwoch“, sagt Hans Christian Wolters, der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft.

Bei den Durchsuchungen hatten die Ermittler mehrere Zielrichtungen: Zum einen suchten sie nach der Leiche des Vermissten. Zum anderen stellten die Fahnder Gegenstände sicher, die noch ausgewertet werden müssen, wie zum Beispiel Computer, Handys und andere elektronische Gegenstände. Unklar ist, ob sich der Verdächtige zum Fall Karten M. geäußert hat.

Von Tobias Morchner