Hannover

Es ist eine unscheinbare Wohnsiedlung in Hannover-Bemerode: Entlang der Straße Lehmbuschfeld reihen sich Mehrfamilienhäuser aneinander. Halbiert wird der Häuserzug von einem kleinen Park, mittendrin ein Kinderspielplatz. Senioren sammeln am Morgen unter den Bäumen Pilze. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich in einem Eckhaus die Erdgeschosswohnung in der Rajeh K. zuletzt von seinen Eltern und den drei Geschwistern gesehen wurde. Fünf Tage ist das inzwischen her. Von dem 16-jährigen Rollstuhlfahrer fehlt aber weiterhin jede Spur – trotz polizeilicher Ermittlungen, Öffentlichkeitsfahndung und einer Suche mit Spürhunden in der näheren Umgebung.

Die Eltern und Geschwister von Rajeh warten in ihrer Wohnung an der Straße Lehmbuschfeld verzweifelt auf ein Lebenszeichen. Quelle: Ingo Rodriguez

Rajehs Mutter Jehan Meselm ist die Verzweiflung anzumerken. Obwohl sie kaum Deutsch spricht, versteht sie die Bitte um ein aktuelles Foto ihres vermissten Sohnes offenbar schnell. Sie eilt vom Wohnungsflur in ein Nebenzimmer und kommt mit einem Bild des 16-jährigen Rajeh zurück. Verständigen kann sich die Mutter vor allem mithilfe der 13-jährigen Tochter Nora. Das Mädchen spricht sehr gut Deutsch und übersetzt für ihre Mutter. Vier Jahre ist es her, dass die sechsköpfige Familie vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland flüchtete. Dass Rajeh mit amputierten Beinen im Rollstuhl sitzt, ist nach Angaben seiner Mutter einer die Folge einer Kriegsbombe. Seit der Explosion fehlen ihm zudem an einer Hand vier Finger, der 16-Jährige ist auf einem Auge blind. Trotzdem ist Rajeh mit seinem Rollstuhl mobil. „Er fährt regelmäßig spazieren und kommt dann nach ein oder zwei Stunden wieder“, sagt die Schwester.

Mutter ist verzweifelt vor Sorge

Was Rajehs Familie und der Polizei große Sorgen bereitet: dass sich der Junge in einer für ihn ausweglosen oder sogar lebensgefährlichen Situation befinden könnte, aus der er sich wegen seiner erheblichen körperlichen Beeinträchtigung nicht befreien kann. Möglicherweise habe er ja auch seit fünf Tagen nichts gegessen oder getrunken, weder Freunde noch die Polizei hätten ihn bislang gesehen, gibt die Mutter zu verstehen. Dann kann sie die Tränen nicht zurückhalten, vergräbt kurz ihr Gesicht in den Händen, greift aber schließlich nach ihrem Handy. Sie möchte erreichbar sein, falls ein Anruf mit einem Lebenszeichen von Rajeh kommt.

Rajeh ist nur in den Ferien bei den Eltern

Schwester Nora – sie ist Schülerin auf der IGS Kronsberg – gibt Auskunft über die Lebensumstände der Familie: Auch der Vater sitze wegen einer Kriegsbombe im Rollstuhl. Rajeh wohne genau genommen gar nicht mehr bei seinen Eltern und den Geschwistern. „Er ist nur in den Ferien bei uns und lebt in einer Wohngruppe für Jugendliche mit Behinderungen in Wülferode“, sagt die 13-Jährige. Ein Blick in Rajehs Zimmer unterstreicht diese Aussagen. Der Raum ist karg eingerichtet, ein Schreibtisch mit Computer und ein Bett dominieren die Ausstattung.

Bei der Gesellschaft Diakovere, von der Rajehs Jugend-WG betrieben wird, werden Fragen über den 16-Jährigen aus Datenschutzgründen nicht beantwortet. „Wir hoffen natürlich sehr, dass der vermisste Junge bald wiedergefunden wird“, sagt Meike Knoop, Referentin aus der Abteilung Unternehmenskommunikation.

Polizei geht mit besorgniserregenden Neuigkeiten an die Öffentlichkeit

Am späten Dienstagnachmittag wendet sich die Polizei dann mit einer besorgniserregenden Neuigkeit an die Öffentlichkeit: Ermittler hätten Hinweise, dass der Jugendliche Selbstmordabsichten haben könne. Deshalb wird dringend um Hinweise auf den 16-Jährigen gebeten. Er ist etwa einen Meter groß, hat schwarze Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug der 16-Jährige eine schwarze Jeans und einen gleichfarbigen Pullover ohne Kapuze. Beobachtungen von möglichen Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (05 11) 1 09 36 20 entgegen.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern Die folgende Telefon-Hotline ist kostenfrei und 24 Stunden lang am Tag zu erreichen: 0800 - 111 0 111 oder 0800 - 111 0 222 0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche) Per Email oder Chat: unter www.telefonseelsorge.de

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Spürhunde suchen ohne Erfolg: 16-jähriger Rollstuhlfahrer ist weiterhin spurlos verschwunden

Von Ingo Rodriguez