Kleefeld

Das Waldgebiet am Hexenspielplatz in Kleefeld wird seit Jahren in ein Feucht- und Sumpfgebiet zurückverwandelt. Das bringt auch Pfützen, herumliegende Äste und mehr Mücken mit sich. Das mag ein bisschen lästig sein, eine Gefahr ist es – anders, als manche Kritiker meinen – aber nicht.

Der Hexenspielplatz liegt an der Eilenriede. Einen kleinen Teil davon mit natürlicher Vernässung in den Urzustand zu versetzen, ist nicht unbedingt ein gewagtes Experiment. Besorgte Eltern können ihren Nachwuchs natürlich auf die Schilder hinweisen, die den Beginn des natürlichen Dickichts ankündigen. Und sie können versuchen, sie davon fernzuhalten. Das dürfte natürlich nicht so einfach sein, denn immer hat eine große Anziehungskraft, was nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Die Jungen und Mädchen begeben sich abseits von Schaukel und Rutsche aber nicht in Lebensgefahr, vielmehr lockt doch gerade das echte Abenteuer im Naturwald, wo man dreckig wird und sich gut verstecken kann. Und das klappt besonders gut im neu vernässten Wald am Hexenspielplatz. Es ist doch auch ein Gewinn, dass dieser Teil der Eilenriede so schön nah ist. Die Mücken mögen nerven, aber auch das ist eben ein Stück Natur für das behütete Stadtkind.

Von Susanna Bauch