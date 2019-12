Südstadt/List

Bunt befüllte Glasspender säumen die Regalwände, Menschen schütten Nudeln in kleine Einmachgläser, eine Frau packt an der Käsetheke diverse Sorten in ihre Brotdose. Und neben der Kasse probiert jemand die selbst gemachte Erdnussbutter – aus dem Glas und ganz ohne Plastik, versteht sich. Das ist das Konzept von Lola – der Loseladen, dem Geschäft von Michael Albert. „Wir kaufen unsere Ware immer mit der Prämisse nachhaltig und verpackungsfrei“, erzählt der Hannoveraner. In der Stadt kommt das gut an – am 7. Januar eröffnet Albert bereits seine dritte Filiale. Dieses Mal an der Lister Meile.

Erstes Geschäft 2016 eröffnet

Als der gelernte Tischler 2016 seinen ersten Loseladen in der Südstadt in Betrieb nahm, gab es viel Verwunderung über die Glasbehältnisse, die fehlenden Plastikverpackungen, das gesamte Konzept. „Die Leute kamen her und haben mich gefragt: Was ist das hier eigentlich?“, erzählt Albert. „Die ersten zwei Jahre dachte ich sogar, wir schaffen es nicht.“ Mittlerweile sieht das anders aus: Lola hat reichlich Kundschaft, seit 2018 gibt es eine zweite Filiale in Linden. „Heute ist das Thema Nachhaltigkeit im Bewusstsein angekommen – die Menschen wissen, dass wir nicht wie bisher weiterwirtschaften können“, erklärt der Ladenbesitzer seinen Erfolg. Er ist stolz darauf, trotz des holprigen Anfangs durchgehalten zu haben.

Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Stammtisch „Zero Waste“ im „Lola“ Quelle: Michael Albert

Schulklassen fragen Führungen an

Stolz ist Albert auch auf die Liebe zum Detail, mit der er sein Geschäft aufgebaut hat. Da es 2016 keine plastikfreien Lebensmittelspender gab, konstruierte er eigene aus Glas. Seine Produkte wählt er sorgfältig und oft regional aus. „Wir haben viel Obst aus dem Umland, Bier aus der Nordstadt und Eis von einer hannoverschen Manufaktur“, erzählt der 59-Jährige. Lola begreift er dabei nicht nur als Verkaufsstätte, sondern auch als Beitrag zur Kultur und nachhaltigen Entwicklung in Hannover. „Viele Schulklassen kommen zu Lola und kriegen eine Führung, stellen Fragen“, sagt Albert. Außerdem veranstalte er regelmäßig Konzerte und Kinoevents in seinen Geschäften. Zu den regelmäßigen Veranstaltungen gehört auch der Zero Waste, zu Deutsch: Null-Müll-Stammtisch. Jeden ersten Donnerstag im Monat findet ab 17 Uhr ein offenes Treffen statt, bei dem sich Interessierte über Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung im Alltag austauschen. Auch Isabelle Günther nimmt daran teil. „Wir geben uns gegenseitig Tipps, neulich für ein plastikfreies Badezimmer. Ich habe so zum Beispiel Rezepte für selbst gemachte Zahnpasta ausprobiert“, erzählt die 25-Jährige.

Glasspender, Edelstahlboxen und Holzausstattung gehören zum Konzept von „Lola“. Quelle: Jacqueline Hadasch

Vierter Lola in der Nordstadt ?

Albert freut sich, im Januar seinen dritten Laden zu eröffnen. Die Umbauarbeiten im Geschäft an der Lister Meile 64 sollen im Dezember abgeschlossen sein. Dann kommen die Waren. Läuft es weiterhin so gut wie bisher, kann sich der Unternehmer einen vierten Lola in der Nordstadt vorstellen. „Ich bin ein Freund des kontrollierten Wachstums – solange es sinnvoll ist. Mit einem weiteren Lola in der Nordstadt hätten wir einen Ring von verpackungsfreien Geschäften um die Innenstadt.“

Lesen Sie auch

Von Jacqueline Hadasch