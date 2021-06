Hannover

Die Stadtbahnlinien 4, 5, 6 und 11 in Richtung Anderten, Roderbruch, Messe/Ost und Zoo fahren derzeit mit Verzögerungen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, ist es am Freitagnachmittag in einer Stadtbahn zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Die betroffene Bahn wurde an der Haltestelle Kröpcke angehalten, sodass Polizisten die Beteiligten aus dem Wagon holen konnten. Nach dem Einsatz ist die Strecke mittlerweile wieder frei. Die Ursache für den Streit ist derzeit ebenso unklar, wie die Dauer der Verzögerungen im Üstra-Betrieb.

Von Manuel Behrens