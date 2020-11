Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben in der Nacht zu Sonntag die Kneipe Dax-Bierbörse geschlossen. Der Grund: Der Betreiber hatte massiv gegen die Corona-Regeln verstoßen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Bußgeldverfahren gegen den Betreiber der Kneipe wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz ein.

Die Bierbörse hatte am Freitag- und Sonnabendabend ihre Gäste mit Freibier und Rabatten gelockt, um vor dem Teil-Lockdown und der damit verbundenen Schließung aller Kneipen noch einmal Geld zu verdienen. Nach Angaben der Polizei verlief der erste Abend ohne besondere Vorkommnisse. „Es waren rund 120 Gäste in dem Laden“, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Polizei zur Bierbörse : Es wurde auf den Tischen getanzt

In der Nacht zu Sonntag bot sich den Beamten allerdings ein anderes Bild: Als sie gegen 0.30 Uhr in der Kneipe eintrafen, war die Gaststätte mit 400 bis 500 Besuchern gefüllt. „Die geltenden Regeln wurden nicht mehr eingehalten“, sagte eine Behördensprecherin. Es wurde auf den Tischen getanzt.

Grundsätzlich trugen viele Menschen abseits der Sitzplätze keine Alltagsmasken und hielten sich mit mehr als zwei Haushalten an je einem Tisch auf. Das Abstandsgebot wurde auch in der etwa 30 Meter langen Wartereihe vor der Tür nicht eingehalten. Die Beamten ordneten die sofortige Schließung der Bierbörse an. Sie begleiteten die Schließung bis etwa gegen 2 Uhr.

