Verstöße gegen Corona-Regeln: Region Hannover kassiert eine halbe Million Euro Bußgeld

Wegen Verstößen gegen Corona-Verordnungen hat die Region Hannover seit Ende März bisher mehr als eine halbe Million Euro Bußgelder kassiert. Insgesamt hat die Bußgeldstelle bis Mitte dieser Woche 8040 Verfahren eingeleitet, teilte Regionssprecherin Carmen Pförtner auf Anfrage der HAZ mit. Zahlreiche Bescheide seien aber noch nicht verschickt, weil zunächst die Betroffenen angehört würden.

6000 Euro sind Rekord

Die meisten Verfahren wurden wegen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung eingeleitet, die Höhe der von der Region verhängten Bußgelder liegt in diesen Fällen zwischen 100 und 150 Euro. Die Mitarbeiter der Bußgeldstelle der Region verschicken sonst unter anderem Blitzerfotos. In der Corona-Krise beschäftigen sie sich auch mit Strafen wegen Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen. Dazu zählten bis Ende März treffen von mehr als zehn Personen, jetzt dürfen sich nur noch maximal fünf Menschen treffen. Für Verstöße von Kontaktbeschränkungen verhängt die Region Bußgelder zwischen 100 und 400 Euro.

Häufig hat es in den vergangenen Wochen und Monaten auch Bußgeldbescheide gegen Betreiber zum Beispiel von Friseurläden, Sishabars oder Gaststätten wegen Verstößen gegen Hygienevorschiften oder nicht vorhandener Hygienekonzepte gegeben. Hier liegt die Höhe der Bußgeldbescheide zwischen 1000 und 3000 Euro. Das höchste Bußgeld das die Region bisher verhängt hat, ging mit 6000 Euro an den Betreiber einer Bar, der wiederholt gegen das Hygienekonzept verstoßen hat. Insgesamt sind bei der Region seit Ende März mehr als 11.600 Anzeigen eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt war der erste Corona-Bußgeldkatalog in Kraft getreten.

Polizei

Maskenpflicht

kontrolliertam 7. Dezember

Polizei, der städtische Ordnungsdienst und das Sicherheitspersonal hatten bereits mehrmals im großen Stil die Einhaltung der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung kontrolliert. In Niedersachsen gilt eine generelle Maskenpflicht unter anderem in Fußgängerzonen, in Bussen und Bahnen sowie in deren Haltebereichen und in Geschäften sowie Einkaufzentren. Am kommenden Montag, 7. Dezember, ist erneut eine Schwerpunktkontrollen zur Maskenpflicht geplant. Polizei und Sicherheitskräfte wollen in Bussen, Bahnen sowie Bahnhöfen und Haltestellen überprüfen, ob Fahrgäste und Passanten die Mund-Nasen-Bedeckung ordnungsgemäß tragen. Kontrolliert wird unter anderem im Hauptbahnhof Hannover und in etlichen Zügen der Bahn. Auch die Üstra will sich an den Kontrollen beteiligen.

