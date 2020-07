Hannover

Die Polizei hat am Wochenende in Hannovers Innenstadt die Einhaltung der bestehenden Corona-Auflagen kontrolliert. Grund für den Einsatz waren zahlreiche Beschwerden über Personen, die im Bereich Steintor, Marstall und am Hauptbahnhof gegen die Auflagen verstoßen haben sollen. Im Fokus des Einsatzes standen Shisha-Bars und Kneipen. Insgesamt sprachen die Beamten 41 Platzverweise aus, außerdem verwarnten die Polizisten 65 Personen bei sogenannten Gefährderansprachen.

Bei den Kontrollen in der Nacht zu Sonnabend trafen die Einsatzkräfte in zwei Lokalen am Raschplatz und in der Scholvinstraße jeweils auf einzelne tanzende Gäste. Sie wurden ermahnt.

Frau hat 47 Ecstasy-Tabletten dabei

Am Marstall entdeckten Beamte bei der Kontrolle einer Frau 47 Ecstasy-Tabletten sowie 0,76 Gramm Amphetamine. Bei einer anschließend beantragten Durchsuchung ihres Pkw und ihrer Wohnung fanden sie zudem Marihuana. Darüber hinaus wurden am Steintor und auf dem Straßenstrich mehrere Prostituierte und mutmaßliche Freier kontrolliert.

Zu wenig Abstand in der Kneipe

In der Nacht sperrten die Polizisten einige Tische in einer Kneipe an der Heiligerstraße, weil dort Gäste gegen die Abstandsregeln und die Listenpflicht verstoßen hatten. Die Beamten drohten, bei einem erneuten Verstoß das gesamte Lokal zu schließen.

Gegen 3 Uhr wurden die Beamten zu einer Ruhestörung an die Otto-Brenner-Straße gerufen. Dort trafen sie auf einen stark betrunkenen und äußerst aggressiven 27-Jährigen. Im Verlauf des Gesprächs griff der betrunkene Mann plötzlich in Richtung eines Beamten. Der junge Mann wurde festgenommen. Dabei leistete er erheblichen Widerstand. Ein möglicher Grund für seine Renitenz eröffnete sich den Polizisten, nachdem das Ergebnis des Atemalkoholtests vorlag. Der 27-Jährige war mit 2,59 Promille aufgegriffen worden.

Von Tobias Morchner