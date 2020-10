Verstoß gegen Tempolimit und Überholverbot: Polizei lässt Fernfahrer trotz Vergehen weiterfahren

Hannover

Beamte der Polizeidirektion Hannover haben am Mittwoch auf der Autobahn 2 einen 51 Jahre alten Fernfahrer aus Polen gestoppt. Er war den Polizisten aufgefallen, weil er ein Überholverbot missachtet und ein Tempolimit um 33 Stundenkilometer übertreten hatte. Bei seiner Befragung gab er dreist an, die von der Polizei geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 220 Euro nicht zahlen zu können, weil er sein gesamtes Bargeld auf seinem Weg Richtung Osten für Strafen aus vorherigen Verkehrsverstößen ausgegeben hatte. Die Polizei sah dennoch keinen Grund, dem 51-Jährigen die Weiterfahrt zu untersagen. Der Pole durfte seine Fahrt Richtung Berlin fortsetzten.

Fernfahrer hatte Bargeld wegen anderer Vergehen aufgebraucht

Der 51-Jährige war den Kontrolleuren mit seinem Sattelschlepper der Marke DAF um kurz vor 11 Uhr aufgefallen, als er in Richtung Berlin unterwegs war. In Höhe Rinteln beobachteten die Einsatzkräfte, wie der Lastwagenfahrer trotz Überholverbots ausscherte und ein anderes Fahrzeug überholte. Außerdem missachtete er in einem Baustellenbereich das Tempolimit von 60 Stundenkilometern. Die Beamten stoppten den Lastwagen und wollten von dem 51-jährigen Polen wegen seiner Vergehen eine Sicherheitsleistung in Höhe von 220 Euro. Ein solcher Betrag kann von der Polizei eingefordert werden, um den Strafverfolgungsanspruch des Staates zu sichern, wenn der Betroffene, wie in diesem Fall, keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach seiner Erklärung, warum er kein Bargeld mehr bei sich habe, ließ die Polizei den Mann weiterfahren. Er soll demnächst einen Bußgeldbescheid erhalten. Ebenfalls gestoppt und kontrolliert wurde ein Mercedes E 220, der die Autobahn 2 in Richtung Dortmund befuhr. Der Pkw mit Anhänger fiel gegen 10.40 Uhr einerMotorradstreife durch seine Fahrweise auf. Trotz des mitgeführten Anhängers und des im Baustellenbereich geltenden Überholverbots, war der Wagen auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Andere Fahrzeuge überholte der Pkw zunächst nicht. Stattdessen wechselte der Fahrer des Mercedes zunächst wieder auf die rechte Spur.

Überholverbot missachtet

Nachdem das Motorrad das Gespann überholt hatte, bemerkte der Polizist allerdings, wie der 23 Jahre alte Pole erneut zum Überholen ansetzte und mehrere Fahrzeuge passierte. Der Polizist stoppte den Fahrer des Mercedes schließlich auf dem Parkplatz Auetal. Erst nachdem dieser eine Sicherheitsleistung in Höhe von 95 Euro gezahlt hatte, durfte er seine Fahrt fortsetzen. Bei den mehrstündigen Kontrollen registrierten die Beamten insgesamt 49 Verstöße gegen das Überholverbot, sechs Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie drei Fälle der unerlaubten Handynutzung am Steuer. Hinzu kamen mehrere Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Zudem stellten die Beamten insgesamt 20 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Darüber hinaus fiel bei der Kontrolle eines Pkw auf, dass an der Abgasanlage unerlaubterweise manipuliert wurde.

Von Tobias Morchner