Hannover

Beamte der Polizei Hannover haben am Dienstag gemeinsam mit Mitarbeitern des Veterinäramts der Stadt mehr als 66 Katzen aus einer Wohnung im Stadtteil Kirchrode befreit. Die Tiere kamen ins Tierheim. Die 41 Jahre alte Mieterin der Wohnung wird sich wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten müssen.

Beim Veterinäramt war ein Hinweis auf die 41-Jährige eingegangen. Sie soll in der Wohnung illegal eine Katzenzucht betrieben haben. Die Tiere sollten in einem schlechten gesundheitlichen Zustand sein. Am Dienstag durchsuchten die städtischen Angestellten und die Polizei gegen 9.30 Uhr die Räumlichkeiten der mutmaßlichen Züchterin. Die Polizei stellte 66 Tiere sicher. Die übrigen konnten in der Wohnung bleiben.

Von Tobias Morchner