Versuchte Tötung in Hannover: Mann sticht im Streit auf Kollegen ein

Hannover

Ein 46-jähriger Mann soll im Streit auf einen fünf Jahre älteren Arbeitskollegen in Hannover eingestochen haben. Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in einem Betrieb in Hainholz. Dem Verdächtigen wird versuchte Tötung vorgeworfen.

„Der Hintergrund des Streits bleibt bisher unklar“, sagte Behördensprecher Martin Richter. Der Betrieb liegt an der Siegmundstraße, das 51-jährige Opfer erlitt schwerwiegende Verletzungen am Oberkörper. „Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus transportiert und dort operiert“, sagt Richter.

Angreifer vor Ort festgenommen

Der mutmaßliche Angreifer konnte noch in der Firma festgenommen werden. Auch die Tatwaffe wurde durch die Kriminalpolizei sichergestellt. Die Ermittler stufen die Tat vorerst als versuchtes Tötungsdelikt ein. Der Verdächtige soll am Donnerstag einem Richter vorgeführt werden. Dieser hat dann zu entscheiden, ob der 46-Jährige in Untersuchungshaft muss.

Von Peer Hellerling