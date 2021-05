Hannover

Zwei Männer sind nach Polizeiangaben am Montagabend in Hannover in eine schwere Auseinandersetzung verwickelt gewesen. In der Oststadt wurde demnach ein 36-Jähriger durch eine Stichwaffe lebensgefährlich verletzt. Der blutige Streit ereignete sich am Weißekreuzplatz. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung, das Opfer schwebt in Lebensgefahr.

Nach HAZ-Informationen wurde der 36-Jährige durch mindestens einen Messerstich verletzt. „Der Notarzt schließt Lebensgefahr aktuell nicht aus“, teilte Polizeisprecherin Janique Bohrmann noch in der Nacht zu Dienstag mit. Das Opfer erlitt demnach Verletzungen am Oberkörper. Die Auseinandersetzung trug sich am nördlichen Teil des Weißekreuzplatzes zu, dabei handelt es sich um einen beliebten Treffpunkt der Trinkerszene.

Täter auf der Flucht

Der verletzte 36-Jährige kam ins Krankenhaus. Laut Notarzt schwebt das Opfer in Lebensgefahr. Quelle: Frank Tunnat

Der Kriminaldauerdienst hat noch in der Nacht die Ermittlungen wegen versuchter Tötung aufgenommen. Während das 36-jährige Opfer ins Krankenhaus kam, fehlt vom mutmaßlichen Angreifer bislang jede Spur. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde nach HAZ-Informationen bislang nicht entdeckt. Laut Behördensprecherin Bohrmann soll es sich beim Täter ebenfalls um einen Mann handeln. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.

Von Peer Hellerling