Hannover

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach dem Mann, der am vergangenen Wochenende eine junge Frau am Leineufer in Hannover-Stöcken vergewaltigen wollte. Wie Behördensprecherin Antje Heilmann am Freitag auf HAZ-Anfrage mitteilt, sei nach dem Zeugenaufruf am Donnerstag mindestens ein Hinweis bei den Beamten eingegangen. „Dieser wird nun überprüft“, sagt sie. Weitere Angaben dazu macht Heilmann mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen nicht.

Fahrradfahrer sind wichtige Zeugen

Die Polizei hofft zudem, dass sich die Fahrradfahrer melden, die am Tatort vorbeifuhren, als der Unbekannte über die 32-Jährige herfiel. „Wir suchen sie weiterhin als Zeugen“, sagt Polizeisprecherin Heilmann. Gleichzeitig macht sie klar, dass sich die vier nicht der unterlassenen Hilfeleistung schuldig gemacht hätten: „Womöglich haben die Radfahrer den Übergriff gar nicht so wahrgenommen.“ Die Ermittler erhoffen sich von den Zeugen vorrangig weitere Erkenntnisse über den Täter.

Täter tritt zu und bricht dem Opfer eine Rippe

Der Unbekannte hatte der 32-Jährigen am Sonntagmorgen gegen 7.35 Uhr ins Gesicht geschlagen und anschließend den Unterleib der Frau entkleidet. Laut Polizei berührte der Täter die junge Frau dann unsittlich im Intimbereich. Der Vorfall ereignete sich an der Unterführung des Westschnellwegs am Oberen Stöckener Bach. Die 32-Jährige konnte sich zur Wehr setzen und um Hilfe schreien. Allerdings stürzte sie dabei, und der Täter trat vor seiner Flucht auf die Frau ein. Sie erlitt dabei unter anderem eine gebrochene Rippe.

Die 32-Jährige beschreibt den Unbekannten als etwa 1,80 Meter groß, sein Alter wird auf Ende 20 bis Anfang 30 Jahre geschätzt. Er hat braune Haare, seine Statur ist schlank und schlaksig. Zur Tatzeit trug der Mann einen grauen oder dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0511) 109 55 55 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Von Peer Hellerling