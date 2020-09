Versuchter Totschlag: Betrunkener fügt Mitbewohner schwere Kopfverletzungen zu

Hannover

Ein 36-jähriger Mann hat in der Nacht zu Sonntag in Oberricklingen seinem Mitbewohner im Streit mit einer Schlagwaffe schwere Kopfverletzungen zugefügt. Laut Polizei soll der Tatverdächtige dem 30-Jährigen mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen haben. Dabei habe der Angreifer unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden. Er wurde festgenommen und muss sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten.

Ein Streit zwischen den Männern eskaliert

Nach bisherigen Erkenntnissen soll zwischen den beiden Männern gegen 3 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Streit eskaliert sein. Eine Nachbarin hörte Schreie und verständigte die Einsatzkräfte. Bei ihrer Ankunft öffnete den Beamten der stark blutende 30-Jährige die Tür. In der Wohnung griff sein 37-jähriger Mitbewohner unmittelbar danach auch die Polizisten an.

Wie Polizeisprecher Michael Bertram berichtet, erlitt ein Beamter dabei eine Kopfverletzung und kam später zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Er konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

Einsatzkräfte überwältigen Angreifer

Den Polizisten gelang es aber, den Angreifer zu überwältigen und festzunehmen. Der schwerverletzte Mitbewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach Angaben der Polizei hat der verletzte 30-Jährige bei einer ersten Befragung berichtet, dass er von seinem Mitbewohner mit einer Schlagwaffe attackiert worden sei. Diese stellten die Beamten auch sicher. Beide Männer waren zum Tatzeitpunkt betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 30-Jährigen rund zwei Promille. Das Ergebnis des mutmaßlichen Täters lag am Sonntagmittag noch nicht vor.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0511) 1095555 entgegen.

Von Ingo Rodriguez