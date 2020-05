Verwaltungsgericht: AfD darf am Freitag in Hannover demonstrieren

Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover hat entschieden, dass die zunächst verbotene Demonstration der AfD gegen die Corona-Beschränkungen auf dem Opernplatz am Freitagabend stattfinden darf. Damit gab die Kammer einem Eilantrag der Partei statt. Das Gesundheitsamt der Region muss jetzt Auflagen erlassen, wie genau die Versammlung stattfinden soll.

An den Plänen des Bündnisses „bunt statt braun“ hat die Entscheidung des Gerichts nichts geändert. Gewerkschaften, Kirchen, Parteien und andere Gruppen werden am Freitagabend auf dem Opernplatz an den 8. Mai 1945 erinnern, den sogenannten Tag der Befreiung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als Redner werden unter anderem Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Ingrid Wettberg von der Liberalen Jüdischen Gemeinde erwartet.

Von Tobias Morchner