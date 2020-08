Hannover

Zwei Kioskbetreiber auf der Limmerstraße dürfen während des Sommerhalbjahres zwischen 22 und 6 Uhr keinen Alkohol verkaufen. Das Verwaltungsgericht Hannover bestätigte mit seiner Entscheidung am Freitag Verfügungen der Region Hannover und wies Eilanträge der Inhaber gegen die Anordnung zurück. Im Kern sagt das Urteil, dass für störenden Lärm derjenige Verantwortung trägt, der auf einer Partymeile wie der Limmerstraße Bier, Wein und weitere alkoholische Getränke anbietet.

In den Wochen vor der Verfügung hatten sich vermehrt Anwohner über nächtlichen Lärm nahe der Kioske gegenüber dem Apollo-Kino beschwert. Sie führten ein Lärmprotokoll, Mitarbeiter der Region machten sich daraufhin ein eigenes Bild und beobachteten, was auch die Nachbarn störte. Die Kioske verkauften reichlich Alkohol an Kundschaft, die anschließend in unmittelbarer Nähe der Läden blieb und beim gemeinsamen Trinken Lautstärken erreichte, die Anwohnern nicht mehr zumutbar waren. Die Verfügung erreichte die Kioske Ende Mai 2020.

Kioskbetreiber fühlen sich benachteiligt

Die Geschäftsleute sehen sich durch das Verkaufsverbot benachteiligt. Ihr Argument: Linden-Nord sei ein beliebter Szenestadtteil mit etlichen Bars, Restaurants und Clubs. Deshalb könnten nicht einzelne Kioske auf der Limmerstraße für Lärm von Passanten verantwortlich gemacht werden. Im Eilverfahren entschied nun die 4. Kammer: „Das Geschäftsmodell der Kioskbetreiber ist auf die kontinuierliche nächtliche Versorgung der Kunden mit Alkohol ausgelegt und somit für diesen Lärm mitverantwortlich.“ (Az. 4 B 3598/2 und 4 B 3123/20) Es begünstige exzessiven nächtlichen Alkoholkonsum im öffentlichen Raum. Das Gericht erinnerte auch an zunehmende Feiern auf der Limmerstraße während der Corona-Krise, die Nachtruhe der Bewohner müsse geschützt werden.

Gericht: Bedeutung der Limmerstraße neu bewerten

Es war nicht die erste Niederlage eines Kioskbetreibers vor Gericht. Die hannoverschen Verwaltungsrichter orientierten sich an einem Urteil vom März 2020, als das Oberverwaltungsgericht gegen einen dritten Inhaber auf der Limmerstraße entschieden hatte. Auch er verkaufte Alkohol, was in der Folge zu erheblichem Lärm in der Umgebung führte, ehe die Region Hannover ihm untersagte, ab 22 Uhr alkoholische Getränke anzubieten.

Für die unterlegenen Geschäftsleute bleibt die Hoffnung, dass in einem Hauptsacheverfahren die grundsätzliche Bedeutung der Limmerstraße als Partymeile neu bewertet wird. Die Frage sei, hielt das Gericht am Freitag fest, ob die Region Hannover mit ihrem Alkoholverbot für einzelne Kioske der „ lokalen Bedeutung der Limmerstraße für die Bevölkerung als Ausgehmeile und der aktiv beworbenen Kioskkultur ausreichend Rechnung getragen habe“. Von der Region forderten die Richter außerdem ein Immissionsschutzkonzept, das Kioskbesitzer gegenüber anderen Gastronomiebetrieben nicht benachteiligt.

Von Gunnar Menkens