Im Fall der Beleidigung von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Mitte Mai ist es bei der Staatsanwaltschaft zu einer Verwechselung gekommen. Anders als am Donnerstag mitgeteilt, ist dieses Verfahren noch nicht abgeschlossen. Die Ermittlungen laufen noch. Der Täter konnte bislang nicht identifiziert werden. Abgeschlossen ist dagegen ein Verfahren wegen Beleidigung im Zusammenhang mit einer E-Mail, die den Verwaltungschef Anfang März erreicht hatte. „Für die Verwechselung der beiden Fälle habe ich mich bereits telefonisch im Büro des Oberbürgermeisters entschuldigt“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge.

Onay : „Personalien aufnehmen“

Mitte Mai war Oberbürgermeister Onay während einer Demonstration gegen eine Versammlung von Gegnern der Corona-Maßnahmen auf dem Steintorplatz von einem bislang unbekannten Mann mit einem Mountainbike als „Hurensohn“ beschimpft worden. Noch vom Rednerpult aus hatte der Oberbürgermeister die Polizei darum gebeten, die Personalien des Mannes aufzunehmen. Die Beamten taten dies allerdings nicht.

Zeuge: Polizei griff nicht ein

Das ist umso verwunderlicher, wenn stimmt, was ein Zeuge des Vorfalls beobachtet haben will. „Der Mann mit dem Mountainbike ist nach der Beleidigung nicht einfach davon gefahren“, sagte er der HAZ. Der Täter sei von mehreren Männern auf dem nicht besonders vollen Platz verfolgt worden. „Plötzlich hat er sein Rad fallen gelassen und hat eine Art Kung-Fu-Tritt in Richtung seiner Verfolger gemacht“, sagt er. Dieser Vorfall sei unmittelbar vor einer Polizeikette geschehen. „Selbst wenn die Beamten die Beleidigung nicht mitbekommen haben, allein wegen des Tritts hätten sie den Mann festhalten müssen“, sagt er. Doch auch das passierte nicht. Der Mann konnte mit seinem Mountainbike entkommen. Wann die Ermittlungen in diesem Fall dann tatsächlich abgeschlossen sein werden, ist noch unklar.

